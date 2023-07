Horwer Halbinsel Buvette beim Eawag-Institut bleibt – Interessenten können sich für die nächsten Jahre bewerben Die Buvette auf der Horwer Halbinsel ist wieder geöffnet. Der jetzige Betreiber wird bei der Ausschreibung für 2024 bis 2028 mitmachen.

Fast am äussersten Zipfel der Horwer Halbinsel, beim Eawag-Institut, kann man seit der vergangenen Woche wieder Getränke, Snacks und Glacé kaufen. «Das letzte Wochenende lief natürlich super – überhaupt sind die Leute erfreut, dass wir wieder da sind», sagt Andreas Meyer. Er betreibt die Buvette 4 forest – es ist bereits die zweite Pilotphase.

Die Buvette beim Eawag-Institut im vergangenen Sommer. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 10. 7. 2022)

Im Vergleich zum letzten Jahr habe man die Öffnungszeiten angepasst. So sei die Buvette nur noch bis am 2. September in Betrieb, dafür bei schönem Wetter montags bis sonntags jeweils von 12 bis 20 Uhr. Das Angebot ist wie gehabt: Getränke, Snacks, Glacé. Neu im Angebot ist das alkoholfreie Ingwer-Getränk Komeo. Es wird in Malters produziert, wo 4 forest ihr Domizil hat. «Regionalität ist uns weiterhin wichtig», sagt er.

Regionalität in Bezug auf das Angebot wird auch in Zukunft ein wichtiges Kriterium sein, um die Buvette betreiben zu können. Dies ist dem Leitfaden zu entnehmen. Denn die Gemeinde Horw schreibt den Standort nun definitiv aus für die Jahre 2024 bis 2028. Interessierte können bis Ende September ein Gesuch stellen. Darunter wird Meyer sein: «Wir sind sehr motiviert, hier weiterhin eine Buvette betreiben zu können.» (hor)