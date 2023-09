Hotellerie Beckenrieder Firma kauft das Stadtluzerner Hotel Royal Das Nidwaldner Unternehmen übernimmt damit erstmals ein Hotel in der Schweiz.

Das Hotel Royal wird von einer Nidwaldner Firma aufgekauft. Bild: zvg

Das Hotel Royal an der Rigistrasse hinter der Stadtluzerner «Hotelmeile» geht in neue Hände über. Käufer ist das Unternehmen Castlewood Hotels & Resorts mit Sitz in Beckenried, wie das Branchenportal «HTR» berichtet.

Die Nidwaldner Firma ist spezialisiert auf Schloss- und Landhotels. Bislang besitzt sie ausschliesslich Liegenschaften in Deutschland, so etwa das Schlosshotel Althörnitz in Sachsen und das Hotel Schwarzwald Freudenstadt. Mit der Übernahme des Jugendstil-Hotels in Luzern expandiert Castlewood Hotels & Resorts somit erstmals in die Schweiz. Die Eröffnung ihres ersten Hotels in der Schweiz sei ein aufregender und erfreulicher Schritt für das Unternehmen, wird die CEO Kateryna Smura zitiert. (sma)