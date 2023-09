Infrastruktur Gisikon will für 5,8 Millionen Franken eine neue Turnhalle bauen Das Gebäude soll die Mehrzweckanlage auf dem Schulareal ergänzen. Der Entscheid über den Baukredit fällt Ende September.

Die Rontaler Gemeinde Gisikon will für 5,85 Millionen Franken eine neue Turnhalle bauen. Die heutige Kleinturnhalle im Zentrum Mühlehof werde den Bedürfnissen nicht mehr gerecht, schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft. «Die Entwicklung in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass der Platz schon länger nicht mehr ausreicht, um den nach Lehrplan 21 geforderten Turnunterricht in angemessener Weise durchzuführen.»

So stellen sich die Planer die neue Turnhalle vor. Visualisierung: zvg

Das liege vor allem an der Anzahl Schülerinnen und Schüler, die gemäss Berechnungen künftig ansteigen soll – in den nächsten Jahren von 179 auf rund 200. Zudem kann sich Gisikon seit 2021 nicht mehr bei der Turnhalle in Dierikon einmieten. Die Gemeinde braucht den Raum selbst, da auch dort die Schülerzahlen steigen. In anderen umliegenden Gemeinden steht laut Gemeinderat ebenfalls keine Turnhalle zur Verfügung.

Nur ein Projekt wurde eingereicht

Die Turnhalle komme nicht nur den Schulen, sondern auch den Sportvereinen zugute, heisst es in der Botschaft. Auch für Kultur- und Musikanlässe könne die Halle genutzt werden. Die Gisiker Stimmbevölkerung hat bereits einem Planungskredit für den Bau der neuen Turnhalle zugestimmt; 2021 genehmigte sie dafür 170’000 Franken. Im Juni dieses Jahres wurde zudem ein Nachtragskredit von 50’000 Franken gutgeheissen.

Für das Projekt hat die Gemeinde eine Ausschreibung für Generalunternehmen vorgenommen. Laut Botschaft wurden die Unterlagen von vier Bewerbern angefordert, schliesslich habe jedoch nur ein Bewerber ein entsprechendes Projekt eingereicht: Die Schaerholzbau AG aus Altbüron, die schliesslich auch ausgewählt wurde. «Dass wir lediglich eine Offerte erhalten haben, ist natürlich ein bisschen unglücklich», sagt Reto Meier, Geschäftsführer der Gemeinde Gisikon. Die Firma habe allerdings bereits vor einigen Jahren die Erweiterung des Schulhauses Mühlematt erfolgreich umgesetzt.

Skizze der geplanten Turnhalle. Rechts zu sehen ist die bestehende Mehrzweckanlage. Bild: zvg

«Wir haben gute Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht und sehen dem Projekt optimistisch entgegen», hält Meier fest. Auch die Höhe der Offerte werde als realistisch und marktüblich angesehen. Der Gemeinderat sowie die Baukommission unterstützen das Bauprojekt denn auch einstimmig.

Geplant ist die Turnhalle neben der bereits bestehenden Mehrzweckanlage – an dieses Gebäude schliesst die Halle direkt an, um der Gemeinde eine «optimale Landreserve» für spätere Bauprojekte zu belassen, schreiben die Planer. Auf der Talseite sind zwei vertikale Fenster geplant, die einen «Ausblick ins Grüne und ins Weite» gestatten. Die Fassade werde bestimmt durch horizontal ausgerichtete Eternitplatten, die die Gebäudehöhe optisch brechen sollen. Die neue Turnhalle soll die Materialisierung der Schulhäuser übernehmen, wobei die Details der Gestaltung noch nicht abschliessend definiert seien.

Baubeginn soll im Februar 2024 erfolgen

Die Gisiker Stimmbevölkerung wird am 26. September an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über den Baukredit von 5,85 Millionen Franken befinden. Läuft alles nach Plan, erfolgt der Baubeginn im Februar 2024. Bezugsbereit ist die neue Turnhalle voraussichtlich im Mai 2025.