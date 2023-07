Inseli Luzern Im Mobil des Mannebüros wird moderne Männlichkeit diskutiert: «Wir spüren einen extremen Redebedarf» Das Mannebüro betreibt derzeit auf dem Inseli eine niederschwellige Anlaufstelle. Dort kann diskutiert werden, was moderne Männlichkeit ist.

Sozialarbeiter Roman Rieder beim Mitmach-Mobil des Mannebüros auf dem Inseli. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. 7. 2023)

«Reparierst du noch oder putzt du schon?»; «Kann Mann beim Rasenmähen auch Gefühle trimmen?» – Diese Slogans sind derzeit bei einem Container bei der Zwischennutzung «Universum» auf dem Inseli zu lesen, aufgedruckt auf Plakaten bei «M2 dein Mitmach-Mobil». Dort steht moderne Männlichkeit im Fokus, wie die Betreiber des Vereins Manne.ch kürzlich mitteilten. Doch was heisst das: moderne Männlichkeit?

«Wir geben nicht vor, was moderne Männlichkeit zu sein hat. Wir wollen mit dem Projekt den Raum dafür schaffen, um zu diskutieren, was moderne Männlichkeit denn sein kann», sagt Roman Rieder. Gemeinsam mit Livius Steiner ist Rieder im Mitmach-Mobil während des Pilotprojekts bis zum 15. September auf dem Inseli tätig. Gestartet war das Projekt Anfang Juli.

Mitmach-Mobil soll Sichtbarkeit erhöhen

«Wir spüren einen extremen Redebedarf», sagt Rieder nach knapp einem Monat Betrieb auf dem Inseli. So haben gemäss Rieder verschiedene Männer Schwierigkeiten, sich mit den gängigen Geschlechterrollen zu identifizieren. Rieder spricht Attribute an, die einem stereotypen Männerbild zugeschrieben wurden und werden: stark sein, keine Schwäche zeigen, hart sein, Emotionen verstecken und weitere. «Gewisse Männer können sich vielleicht nach wie vor mit vielen dieser Attribute identifizieren, wollen aber keine Vollzeitstelle, um mehr Zeit für die Kinderbetreuung zu haben. Andere sind emotional, haben jedoch kein Umfeld, in dem sie das ausleben können. Oder sie haben nie gelernt, wie sie mit Emotionen umgehen können.»

Für Leute mit Fragen und Anliegen soll das Mitmach-Mobil eine niederschwellige Anlaufstelle bieten. Gleichzeitig soll mit der temporären Installation auf dem Inseli das Angebot sichtbarer gemacht werden – als mobile soziale Männerarbeit. «Das Mannebüro Luzern existiert bereits seit 1995. Viele wissen jedoch gar nicht, dass es das Angebot überhaupt gibt.» Mit dem Mitmach-Mobil soll sich dies nun ändern.

«Reparierst du noch oder putzt du schon?» Prägnante Slogans sollen für Aufmerksamkeit sorgen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25.7.2023)

«Ziel ist es, mit einem breiten Angebot möglichst viele Menschen abzuholen», sagt Rieder. So sind die Sozialarbeiter während der Öffnungszeiten für den Austausch mit Interessierten vor Ort. Da ergeben sich laut Rieder kurze Gespräche mit Passantinnen und Passanten, aber es können auch längere Diskussionen entstehen. «Hier soll ein Austausch stattfinden können, auch wenn Personen unterschiedliche Ansichten haben. Andere Meinungen sollen dabei zugelassen und respektiert werden», meint Rieder.

Bus soll Angebot flexibler machen

Immer wieder gibt es beim Mitmach-Mobil Veranstaltungen. So finden auf dem Inseli Themenabende statt, bei denen es um «Selbstsorge und Sinn», «Männlichkeit und Berührung» oder auch «Kraft und Verletzlichkeit» geht. Andererseits werden auch Film- und Jassabende sowie Speed-Datings abgehalten.

«Viele erachten die Veranstaltungen als wertvoll», so Rieder. Erst kürzlich habe ein Anlass zu den Themen Sexualität und Selbstliebe stattgefunden. «Da waren acht bis neun Männer dabei, die tendenziell fünfzig Jahre und älter sind. Das war sehr eindrücklich, mit welcher Offenheit über diese Themen gesprochen wurde.» Zu dieser Veranstaltung habe es äusserst positive Rückmeldungen gegeben. «Die Leute hatten Freude, zu sehen, dass sie mit ihren Fragen und Themen nicht alleine sind.» Bei einigen Veranstaltungen sind ausschliesslich Männer zugelassen, «damit wir einen gewissen Safe Space schaffen können», sagt Rieder.

Finanziert wird das Angebot durch Beiträge von Stiftungen und Vereinen sowie durch Spenden. Nach dem Ende des Projekts werde eine Evaluation durchgeführt und eine Projektdokumentation erstellt. Diese soll genutzt werden, um weitere Geldgeber zu finden. «Idealerweise können wir mit weiteren Mitteln einen eigenen Bus anschaffen, den wir als Mitmach-Mobil einsetzen können. Mit einem Bus wären wir viel flexibler und könnten verschiedene Standorte in der ganzen Zentralschweiz oder auch Festivals besuchen.» Sollte dies nicht möglich sein, soll das Mitmach-Mobil erneut lediglich auf dem Inseli platziert werden.