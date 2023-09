Jahrhundertprojekt Luzerner Regierungsrat: Aufsplittung des Durchgangsbahnhofs in Teilprojekte kommt «nicht infrage» Der Bund plant, das Grossprojekt gestaffelt zu realisieren. Die Luzerner Regierung lehnt dies ab, wie sie in ihrer Antwort auf eine Mitte-Anfrage betont. Derweil wird versucht, den Druck auf Bundesbern zu erhöhen.

So soll der unterirdische Bahnhof aussehen. Visualisierung: SBB

«Der Durchgangsbahnhof muss als Gesamtprojekt weiter geplant, finanziert und realisiert werden – eine Aufteilung in einzelne Teilprojekte kommt nicht infrage.» Das schreibt der Luzerner Regierungsrat in seiner Antwort auf eine Anfrage der Mitte. Die Exekutive kündigt an, sich «weiterhin mit aller Kraft» für dieses Ziel einzusetzen.

Hintergrund ist, dass der Bundesrat beabsichtigt, 2026 dem Parlament erst einen Teilkredit für den Durchgangsbahnhof vorzulegen. Ein paar Jahre später soll der Rest bewilligt werden. Dies wegen der langen Bauzeit und weil schweizweit zahlreiche andere Bahnprojekte geplant sind. Es wäre zu viel, alle gleichzeitig als Gesamtprojekte umzusetzen, heisst es aus Bundesbern.

Regierung fürchtet «nicht akzeptable Nachteile»

Eine Aufteilung in Teilprojekte hätte aber «erhebliche und nicht akzeptable Nachteile» zur Folge, auch für die Wirtschaft, schreibt der Luzerner Regierungsrat. So würde das «Bahnangebot in der Zentralschweiz und damit deren Erreichbarkeit im nationalen Vergleich in unverantwortbarer Weise» benachteiligt. Dabei sei Luzern mit der Bahn schon heute schlechter erreichbar als andere Schweizer Städte. Die wachsende Mobilitätsnachfrage könnte nicht aufgefangen werden, die Klimaziele von Bund und Kanton würden zu spät erreicht. Weiter befürchtet der Regierungsrat länger dauernde Einschränkungen durch Baustellen und höhere Gesamtkosten. Und bei Störungen im Zugverkehr fehlten weiterhin Ausweichmöglichkeiten.

Der Regierungsrat werde sich mit anderen Kantonen und den Mitgliedern des Bundesparlaments bei SBB, Bundesbehörden und Bundesrat für den Durchgangsbahnhof einsetzen. So sei Ende Herbst ein Treffen mit Bundesrat Albert Rösti vorgesehen. Es sei jedoch essenziell, dass sich auch die Bevölkerung, Parlamente und Regierungsräte der ganzen Zentralschweiz sowie die Wirtschaft öffentlich für das Projekt einsetzen.

Luzern soll Kantonsinitiative einreichen

Diesen Ball nehmen die Kantonsratsfraktionen der SP, Grünen, Mitte und GLP gleich auf. In einer gemeinsamen Motion fordern sie die Einreichung einer Kantonsinitiative bei der Bundesversammlung. Dies mit der Forderung, dass der Durchgangsbahnhof mit dem nächsten Ausbauschritt 2026 finanziert und bis spätestens 2040 vollständig eröffnet wird.

Um den Druck auf Bundesbern zu erhöhen, wurde zudem die Online-Petition «Genug gewartet!» lanciert. Wie die Staatskanzlei mitteilt, wurde diese im Rahmen der Kantonsratssitzung am Montag von den Mitgliedern des Regierungsrats und zahlreichen Kantonsrätinnen und Kantonsräten unterzeichnet.