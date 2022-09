Jahrmarkt Am Wochenende findet die Ebikoner Chilbi statt Die Festlichkeiten sind entlang der Dorfstrasse ab Kirche, Pfarreiheimplatz und Lindenhofparkplatz geplant.

Am kommenden Wochenende ist wieder Chilbizeit in Ebikon. Der Jahrmarkt findet am Samstag von 14 bis 2 Uhr nachts und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt, wie die Gemeinde mitteilt. Die Festlichkeiten sind entlang der Dorfstrasse ab Kirche, Pfarreiheimplatz und Lindenhofparkplatz vorgesehen.

Die Ebikoner Chilbi lebe dank der Vereine, die an ihren Ständen Essen, Getränke und Spiele anbieten, schreibt die Gemeinde. Für Kinder stünden ein Karussell, eine Kindereisenbahn und ein Autoscooter bereit. Das Kulturwerk Ebikon erstelle zudem eine Bühne für verschiedene Darbietungen von Vereinen und Kunstschaffenden. (std)