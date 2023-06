Jazz- und Moderndance Adligenswiler Tanzschule holt mehrere Titel an Schweizer Meisterschaft Gleich mehrere Medaillen sammelten die Schülerinnen der Tanzschule «tanZdas» am nationalen Wettbewerb.

Medaillenregen: Die Schweizer Meisterschaft verlief für die Tänzerinnen von «tanZdas» erfolgreich. Bild: PD/Astrid Zimmermann

Mehrere Schülerinnen von «tanZdas» aus Adligenswil und Luzern holten an der Schweizer Meisterschaft Jazz- und Moderndance Ende Mai in Wünnewil bei Fribourg Podestplätze, wie die Tanzschule informiert. Getanzt wurde in den Kategorien Solo, Duo, Group und Formation in verschiedenen Altersklassen. Angetreten sind Schülerinnen von «tanZdas» in insgesamt 14 Kategorien, in acht davon sicherten sie sich den jeweiligen Schweizer-Meister-Titel. Daneben gingen auch Silber- und Bronzemedaillen an die Tanzschule.

Schülerinnen von «tanZdas» bei einem ihrer Auftritte. Bild: PD/Astrid Zimmermann

Alle angetretenen Tänzerinnen gewannen mit der Formation Gold. Somit qualifizierten sich alle Teilnehmenden für die EM im Juni 2023 in Kielce (Polen) und die WM im Dezember 2023 in De Panne (Belgien). Der Meistertitel in der Kategorie Solo Adult und Duo Adult ging erstmals an Schülerinnen der Adligenswiler Tanzschule. Lovis Fischer überzeugte in der Solokategorie, Denise De Burra und Joëlle Wohlgemuth im Duo.

Alle im Wettbewerb präsentierten Choreografien sind in der Jahresshow von «tanZdas» vom 8. bis 10. Juni im Gemeindesaal in Meggen zu sehen. Tickets für die Aufführung sind online erhältlich. (spe)