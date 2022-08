Job-Coaches Luzerner Langzeitarbeitslose profitieren vom ausgetrockneten Arbeitsmarkt Die Wiedereingliederung von Arbeitslosen gelingt in der Region Luzern immer häufiger – dank Job-Coaches, aber nicht nur.

Seit gut einem Jahr sind Josef Kaufmann und Fredy Landolt als sogenannte Job-Coaches in der Gemeinde Ebikon tätig. Die beiden Ebikoner ziehen nun ein positives Zwischenfazit zum Pilotprojekt, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Kaufmann und Landolt betreuen zurzeit 32 Langzeitarbeitslose, von denen sie bereits acht an einen Arbeitgeber vermitteln konnten.

Josef Kaufmann (links) und Fredy Landolt gliedern Langzeitarbeitslose wieder ins Berufsleben ein. Bild: PD/Ebikon

«Aus unserer Sicht ist die Vermittlungsquote von 25 Prozent ein bemerkenswerter Erfolg, zumal das Projekt noch jung ist», sagt Alex Mathis, Geschäftsführer der Gemeinde Ebikon, auf Anfrage. Laut Mathis konnten dank der Job-Coaches Kosten von rund 200'000 Franken eingespart werden. Für das Pilotprojekt habe die Gemeinde in diesem Jahr 100‘000 Franken budgetiert.

Nach einem erfolglosen Jahr endet das Coaching

Das Pilotprojekt dauert vorerst bis zum Sommer 2023. «Die ersten Ergebnisse stimmen uns zuversichtlich», so Mathis. «Wir gehen davon aus, dass das Projekt weitergeführt wird.» Es gebe immer wieder Langzeitarbeitslose, die zu vermitteln und auf Unterstützung angewiesen seien. Wenn keine Erfolge zu verzeichnen sind, ende das Coaching nach einem Jahr. «Dabei werden verschiedene Faktoren beurteilt, beispielsweise die Motivation, die Anzahl Vorstellungsgespräche oder die Offenheit für Veränderungen», erläutert Mathis.

Gemeinsam sei allen Klientinnen und Klienten, dass sie «einen Rucksack zu tragen» hätten, heisst es in der Mitteilung. Es gebe zahlreiche Gründe, die in die Langzeitarbeitslosigkeit führen: Drogen, schwierige Familienverhältnisse oder gesundheitliche Probleme. Ansonsten unterschieden sich die Personen stark. Die Gemeinde schreibt:

«Auf der Liste gibt es Personen mit höherem Schulabschluss und solche, die kaum lesen können. Viele sind 45 Jahre oder älter, einige hingegen noch sehr jung.»

Rund die Hälfte besitze den Schweizer Pass, andere stammen aus dem arabischen oder südamerikanischen Kulturkreis.

Nachfrage im Arbeitsmarkt ist gestiegen

Krienser Sozialvorsteher Cla Büchi (SP). Bild: Pius Amrein (Kriens, 23. Januar 2020)

Auch in Kriens hat sich die Lage in Sachen Arbeitslosigkeit unlängst entspannt. Seit Juni 2021 konnten die Fallzahlen um 39 Fälle reduziert werden, schreibt Sozialvorsteher Cla Büchi (SP) auf Anfrage. Das entspreche einer Reduktion von beinahe zehn Prozent. Zu den Fällen gehören nicht nur Langzeitarbeitslose, sondern auch «Working Poor» und Personen, die aus verschiedenen Gründen arbeitsunfähig sind.

Büchi führt die Entwicklung auf zwei Gründe zurück. Einerseits sei die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt «aktuell sehr hoch». Andererseits könnten die Sozialarbeitenden die Personen enger begleiten als auch schon – dies wegen einer Stellenaufstockung in der Sozialberatung um 105 Prozent und im Backoffice um 30 Prozent.

«Vorher war zeitweise nur noch die rein administrative Verwaltung der Dossiers möglich.»

Die Krienser Sozialdienste arbeiten – wie die meisten Luzerner Gemeinden – mit diversen Arbeitsintegrationsprojekten zusammen. Alle diese Angebote beinhalten laut Büchi auch Coaching. Da es Sozialhilfebeziehende gibt, die ein auf sie zugeschnittenes Coaching benötigen, arbeite die Stadt Kriens seit 2019 mit spezialisierten Job-Coaches. Durch die Projekte und Coachings konnten in den vergangenen drei Jahren 50 Personen in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden.

Arbeitsvermittlung in Root «nicht einfach»

Rooter Sozialvorsteherin Margrit Künzler (Mitte). Bild: PD

Auch das Sozialamt Root hat das Job-Coaching ausgelagert. Seit 2014 besteht eine Leistungsvereinbarung mit dem Schweizerischen Arbeitshilfswerk (SAH). «Diese Investitionen sind im deutlich positiven Bereich für unsere Klienten und für die Finanzen unserer Gemeinde», schreibt die Sozialvorsteherin Margrit Künzler (Mitte) auf Anfrage. 2021 gestaltete sich die Arbeitsvermittlung jedoch als «nicht einfach». «Anders als in den Vorjahren konnte niemand direkt im ersten Arbeitsmarkt Fuss fassen», heisst es in einem Bericht der Gemeinde. 2020 waren es noch dreizehn Personen, 2019 sechs.

Ende 2021 zählte Root 55 Langzeitarbeitslose. In Malters, wo zurzeit etwa 30 Langzeitarbeitslose leben, ist das Job-Coaching derzeit ein Thema. «Eines unserer Legislaturziele 2022 ist, das Angebot eines kommunal vernetzten Job-Coaches zu prüfen», schreibt die Gemeinde.