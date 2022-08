Stadt Luzern An der Baselstrasse soll ein neues Wandbild entstehen Um die Städtepartnerschaft zwischen Luzern und Chicago zu feiern, soll an der Baselstrasse 46 ein Wandgemälde angebracht werden.

Seit 20 Jahren besteht das Wohnatelier in Chicago, das ausgewählten Luzerner Kunstschaffenden jeweils für eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht. Zur Feier dieser Städtepartnerschaft soll ein Wandgemälde zukünftig eine Aussenwand der Liegenschaft an der Stadtluzerner Baselstrasse 46 zieren. Gemäss Projektbeschrieb wird das Bild an der Wand auf der Seite der Lädelistrasse angebracht.

Auf dem Entwurf für das Wandbild sind verschlungene Seile zu sehen, die an eine Herzform erinnern. Der Hintergrund ist – wie die Fahne von Luzern – blau-weiss. Und auf dem weissen Abschnitt sind als Element der Fahne der Stadt Chicago Sterne zu sehen.

So soll das Wandbild an der Baselstrasse dereinst aussehen. Bild: Screenshot Entwurf Projektbeschrieb Verein Städtepartnerschaft Luzern-Chicago

Das Wandbild soll 3 auf 4,5 Meter gross werden. Das Baugesuch liegt noch bis am 24. August auf, wie der Website der Stadt Luzern zu entnehmen ist.

Die Feierlichkeiten zum 20-Jahr-Jubiläum finden zwischen dem 29. September und 3. Oktober in Luzern statt. Finanziert wird das Atelier von Stadt und Kanton Luzern und dem Verein Städtepartnerschaft Luzern-Chicago. Alle zwei Jahre werden die Stipendien öffentlich ausgeschrieben. In Chicago sollen die Luzerner Künstlerinnen und Künstler ihr Schaffen intensivieren und sich mit weiteren Kunstschaffenden vernetzen.