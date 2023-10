Jubiläum «Das KKL ist für alle offen» – Vereine können mit einer guten Idee den Konzertsaal für 25 Franken mieten Ein Unterstützungsverein des KKL lanciert eine Aktion, um neue Leute ins Haus zu holen. Im besten Fall werden dadurch auch Kulturprojekte angestossen.

Sie haben das Projekt mitermöglicht: Philippe Stutz vom Verein KKL-Family (links) und KKL-CEO Philipp Keller. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 26. 9. 2023)

Die Bühne des KKL ist nur für grosse Künstler da. Die Plätze im Saal für Kulturliebhaber – mit dickem Portemonnaie. So das Image des Kultur- und Kongresszentrums Luzern. Doch Philippe Stutz sagt: «Das KKL ist für alle offen. Für die ganze Bevölkerung.» Dieser Grundgedanke wurde sogar in der Architektur verewigt: Deshalb ist das Gebäude ebenerdig zugänglich.

Diesen Widerspruch zwischen Image und ursprünglicher Absicht soll der Verein «KKL Family» überbrücken, in dessen Vorstand Philippe Stutz sitzt. Mehrere Projekte hat der Verein schon lanciert, um Menschen den Zugang zum Saal zu ermöglichen, die noch nie dort waren. «Es ist ein berührender Moment, wenn jemand zum ersten Mal diesen Saal betritt, die Augen rundherum schweifen lässt und lächelt», sagt Stutz.

KKL-CEO Philipp Keller (links) und Philippe Stutz vom Verein KKL-Family im grossen Konzertsaal: Hier dürfen die Gewinner des Wettbewerbs auftreten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 26. 9. 2023)

Jury entscheidet, wer den Saal erhält

Die neueste Idee aus dem Verein: «25-25-25» – der Saal kann zum 25-Jahr-Jubiläum ab dem Jahr 2025 jährlich ein Mal für symbolische 25 Franken gemietet werden. Ein grosses Geschenk: Im Normalfall kostet der Saal für einen Tag mindestens 21’550 Franken plus Technik und Personal. Die «25-25-25»-Idee stammt von der KKL Family und der Verein führt auch den Wettbewerb dazu durch. Finanziert wird das Geschenk durch die KKL Luzern Management AG.

Wer in den Genuss des hochkarätigen Konzertsaals zum symbolischen Preis kommt, wird nicht dem Zufall überlassen: Der Verein stellt eine Jury mit vielen bekannten Köpfen der Kulturszene. Diese bewertet die eingegebenen Projekte nach den Hauptkriterien:

Hat das Projekt ein überzeugendes Konzept und einen soliden Finanzierungsplan?

Stammt die Trägerschaft aus der Zentralschweiz und verfolgt ein kulturelles, kein kommerzielles Interesse?

Schaffen sie es, Leute in den Saal zu holen, die noch nie da waren?

Auf die Frage, wie so ein Abend aussehen könnte, antwortet Philippe Stutz: «In meinem Kopf sehe ich zum Beispiel etwa drei Chöre mit ganz verschiedenen Stilen mit Alphorn auf der Bühne, welche ihr ganzes Publikum mit ins KKL Luzern bringen.» Der Saal wäre gefüllt – auf der Bühne und auf den Rängen – mit Leuten, die das KKL Luzern vielleicht noch nie betreten haben.

Verein sucht Mitglieder

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Ausschreibung ist offen für alle Kultursparten und -stile. «Vielleicht entsteht dank dieser Möglichkeit auch ein neues Projekt, vielleicht gibt es neue Zusammenarbeiten, komplett neue Ideen.» So wünscht es sich Stutz auf jeden Fall. «Damit würde das KKL Luzern auch direkt dazu beitragen, die Kultur in der Innerschweiz weiterzuentwickeln.» Die Wettbewerbseingabe erfolgt via Online-Formular bis am 30. Oktober 2023.

Ob die Idee ankommt, weiss Philippe Stutz noch nicht. «Wir haben noch mit keinem einzigen Verein gesprochen, das würde ihnen einen unfairen Zeitvorteil bei der Projekteingabe geben.» Er ist aber sicher, dass die Vorbereitung auf ein grösseres Projekt für Vereine elektrisierend wirken kann. Gerade nach der schwierigen Coronazeit könnte das Vereinen den Weg ebnen, wieder neue Leute für die Kultur zu begeistern.

Auch der Verein KKL-Family hat unter Corona gelitten. Heute sind rund 100 Personen Mitglieder des Vereins und unterstützen damit das Ziel, das KKL verstärkt in der breiten Bevölkerung zu verankern. «Während Corona sind einige ausgetreten, weil wir keine Projekte lancieren konnten», sagt Stutz. «Jedes zusätzliche Mitglied ermöglicht uns, weitere Projekte umzusetzen.»