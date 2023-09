Jubiläum Zwei Jugendorganisationen feiern in Kriens Geburtstag Am Samstag zelebriert der Blauring Kriens sein 80-Jahr-Jubiläum, die Pfadi Kriens ihren 90. Geburtstag.

Die Schar des Blauring Kriens hat Grund zum Jubeln: Sie feiert das 80-jährige Bestehen. Bild: zvg

Gleich zwei Vereine laden am Samstag in Kriens zu ihren Festen ein: Sowohl der Blauring als auch die Pfadi in Kriens feiern ein Jubiläum. Der Blauring Kriens wird 80 Jahre alt. Am Samstagnachmittag findet deswegen von 14 bis 17 Uhr auf dem Stadtplatz in Kriens ein Spielnachmittag statt. Das aktuelle Leitungsteam und Ehemalige sorgen zusammen mit dem Spielbus und dessen Spielgeräten für Unterhaltung, wie es auf der Website des Blauring heisst. «Eingeladen sind alle, egal ob Klein oder Gross», schreibt der Blauring. Für den Spielnachmittag ist keine Anmeldung nötig.

Am Abend schwelgen dann die dafür angemeldeten Ehemaligen bei einem Znacht im Gallusheim in ihren Erinnerungen.

Pfadi organisiert Party im Schappe Kulturquadrat

Auch die Pfadi Kriens hat Grund zum Feiern. «Am 23. September steigt die grosse Jubiläumsparty im Schappe Kulturquadrat», schreibt die Pfadi auf ihrer Website. «An diesem Tag feiern wir mit allen Wölflis, Pfadis, Rovern, Eltern und der gesamten Krienser Bevölkerung das 90 jährige bestehen der Pfadi Kriens.»

Von 15 bis 18 Uhr ist Spiel und Spass angesagt gemäss Flyer der Pfadi. Zudem locken auch Essen, Trinken und gemütliches Beisammensein. Abends finden Konzerte statt: um 18 Uhr spielt die Krienser Sängerin Mona, um 20.30 Uhr tritt der Schweizer Rapper Luuk auf.

Der Eintritt kostet ab 20.30 Uhr 20 Franken (ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen). Tickets sind im Vorverkauf erhältlich unter https://pay.raisenow.io/fpcmz?lng=en. Ab 22 Uhr legen DJ's auf für alle ab 16 Jahren. (spe)