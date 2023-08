Gewerbeverbands-Chef Gaudenz Zemp will neuer Horwer Gemeindepräsident werden

Neben Gaudenz Zemp gab am Donnerstag auch Peter With (SVP) bekannt, dass er 2024 für den Luzerner Stadtrat kandidieren will. Speziell dabei ist: With amtet als Präsident des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern (KGL), während Zemp dessen Direktor ist. Will heissen: Würden beide gewählt, verlöre der KGL gleich zwei wichtige und langjährige Führungspersonen. Diese Situation sei dem Zufall geschuldet. Sie hätten unabhängig voneinander entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine solche Kandidatur sei. Dies teilen beide Kandidaten mit.

Bei einer Wahl würden die beiden ihr Amt je am 1. September 2024 antreten. Beim Stadtrats-Mandat handelt es sich um ein 100-Prozent-Pensum. Jenes des Gemeindepräsidenten Horw beläuft sich auf 70 Prozent. Im Falle einer erfolgreichen Wahl bliebe dem KGL genügend Vorlauf, «um diesen einschneidenden Personalwechsel umsichtig zu organisieren». (hor)