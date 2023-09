Kanton Luzern Behörden unterstützen autofreie Sonntage, wollen diese aber nicht verordnen Autos verbannen und auf den leeren Strassen flanieren: Stadt und Kanton Luzern befassen sich mit autofreien Sonntagen. Dass es wieder Bilder wie in den 1970er-Jahren gibt, scheint jedoch unwahrscheinlich.

Trottinettrennen auf dem Limmatplatz in Zürich an einem autofreien Sonntag im November 1973. Bild: Keystone

In Verkehrsfragen liegen die Positionen der Luzerner Stadtregierung und der Kantonsregierung zuweilen weit auseinander. In einer Frage sind sie sich aber einig: Autofreie Sonntage sind in kleinem Rahmen eine gute Sache. Diese für ganze Gebiete zu verordnen, kommt für die Regierungen jedoch nicht infrage.

Im Luzerner Kantonsrat ist dazu bereits ein Entscheid gefallen. Das Parlament stellte sich am Dienstag hinter die Regierung, welche die Einführung von autofreien Sonntagen nicht für eine Staatsaufgabe hält. Der Kanton steht aber Gesuchen, Kantonsstrassen für Anlässe zu sperren, offen gegenüber.

Initiative muss aus den Quartieren kommen

Das Luzerner Stadtparlament wird erst noch über autofreie Sonntage beraten. Die am Dienstag veröffentlichte Antwort des Stadtrats zeigt jedoch, dass der Vorstoss von Seiten der SP einen schweren Stand haben dürfte. Die Initiative für autofreie Sonntage müsste aber aus den Quartieren selbst kommen, findet der Stadtrat: «Veranstaltungen in Quartieren, bei welchen der Strassenraum einbezogen wird, werden seitens der Stadt Luzern unterstützt.»

Mit dem Vorstoss fordert die SP-Fraktion für alle Quartiere mindestens einen autofreien Sonntag in den Sommermonaten. (cgl)