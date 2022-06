Kanton Luzern Kommission unterstützt Museumsfusion Die Kommission Erziehung, Bildung und Kultur (EBKK) des Luzerner Kantonsrats stellt sich hinter den Zusammenschluss von Natur-Museum und Historischem Museum. Das Konzept lobt sie als «interessant und stimmig».

Das Natur- (links) und das Historisches Museum sollen zusammenziehen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. September 2021)

Die kantonsrätliche Kommission Erziehung, Bildung und Kultur (EBKK) unterstützt den Zusammenschluss der Luzerner Museen. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, stimmt sie der dafür notwendigen Änderung des Kulturförderungsgesetzes einstimmig zu. So soll aus dem Natur-Museum und dem Historischen Museum das «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» entstehen. Das Parlament behandelt das Geschäft voraussichtlich an der Juni-Session. Dem von der Regierung präsentierten Konzept gingen zwei Vernehmlassungsrunden voraus.

Weiterhin ungeklärt ist die Frage nach dem Museumsstandort. Hierzu hat der Regierungsrat eine Spezialkommission eingesetzt, in der alle ­Fraktionen sowie die Stadt Luzern eingebunden werden. (lf)