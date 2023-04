Kultur Marco Castellaneta wird neuer Kulturbeauftragter des Kantons Luzern Der Luzerner Regierungsrat hat Marco Castellaneta zum Leiter der neuen Dienststelle Kultur und neuen kantonalen Kulturbeauftragten gewählt. Castellaneta ist derzeit Direktor bei Museum Aargau.

Marco Castellaneta wird neuer Leiter der Dienststelle Kultur. Bild: PD

Der Luzerner Regierungsrat hat Marco Castellaneta zum Leiter der neuen Dienststelle Kultur und neuen kantonalen Kulturbeauftragten gewählt. Castellaneta verantwortet nebst dem Museum Luzern auch die Denkmalpflege, die Archäologie sowie die Zentral- und Hochschulbibliothek.

Der 57-Jährige übernimmt die Funktion per 1. November von Karin Pauleweit, die in Pension geht. Castellaneta war zuletzt Direktor beim Museum Aargau, zuvor engagierte er sich während mehrerer Jahre journalistisch und war in verschiedenen Funktionen im Kultur- und Sportbereich tätig. (rem)