Kanton Luzern Neugewählte Mitte-Kantonsrätin Andrea Hocher tritt ihr Amt nicht an Die Horwerin erklärt ihren Verzicht mit beruflichen Gründen. Sie wurde im April im Wahlkreises Luzern-Land auf dem 6. Platz ins Kantonsparlament gewählt.

Andrea Hocher tritt ihr Amt nicht an. Bild: PD

Bei den kantonalen Wahlen vom 2. April 2023 wurde Andrea Hocher für Die Mitte Horw im Wahlkreis Luzern-Land in den Kantonsrat gewählt. Aus beruflichen Gründen kann sie diese Wahl jedoch nicht annehmen und verzichtet auf ihren Sitz. Wie die Mitte in einer Meldung bekannt gibt, würden kurzfristige Veränderungen an Andrea Hochers Arbeitsplatz es nicht zulassen, dass sie ihre Aufgabe als Kantonsrätin gewissenhaft ausführen könne.

Die Mitte teilt weiter mit, dass Michèle Albrecht den freigewordenen Sitz von Hocher einnehmen wird. Albrecht stammt aus Kriens und ist Leiterin Bildung+Sport der Pro Senectute Kanton Luzern. In dieser Funktion ist sie Mitglied der Geschäftsleitung. Zudem politisiert sie im Krienser Einwohnerrat. (luz)