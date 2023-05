Kanton Luzern Neun Einbrüche und illegal in Schweiz aufgehalten: Polizei nimmt 33-Jährigen in Meggen fest Ein 33-jähriger Mann verübte in den Kantonen Luzern, Schwyz und Zürich diverse Einbrüche und Einbruchsversuche. Nun wurde er in Meggen festgenommen.

Die Summe seiner Vergehen ist lang: Seit April 2022 konnten einem 33-jährigen Chinesen insgesamt neun Einbrüche und Einbruchsversuche in den Kantonen Luzern, Schwyz und Zürich nachgewiesen werden. Nun wurde er im April in Meggen festgenommen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Mann aus China hielt sich dabei illegal in der Schweiz auf. Er versuchte zuvor in ein Haus in Meggen einzubrechen und wurde daraufhin durch Polizeihund Mitch geschnappt, wie die Polizei bereits Anfang April mitteilte. Dank umfassenden Ermittlungen können ihm schliesslich neun Einbrüche und Versuche nachgewiesen werden. Dabei konnte der Täter bloss in zwei Fällen Diebesgut entwenden, da er von den Opfern oder den Alarmanlagen überrascht wurde und die Flucht ergriff. Der Gesamtdeliktsbetrag beläuft sich auf über 12’000 Franken, der Sachschaden liegt bei 24’000 Franken.

An allen Tatorten konnte die Polizei DNA-Spuren des Täters sicherstellen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.

Der mutmassliche Täter hielt sich gemäss Polizei rechtswidrig in der Schweiz auf. Nach Vorfällen im Kanton Zürich hätte er die Schweiz verlassen müssen, was er jedoch nicht getan hatte. (lga)