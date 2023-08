Kantonsgericht Luzern Keine Vergewaltigung: Zweiter Freispruch für 28-jährigen Schweizer Sie waren ein Paar, sie hatten Sex. Im Sommer 2020 sei dieser jedoch unfreiwillig erfolgt – sie klagt den Partner wegen Vergewaltigung an. Er beharrt auf Freiwilligkeit. Ein Fall fürs Luzerner Kantonsgericht.

Die vermeintliche Tat geschah im Sommer 2020. Damals verbrachten die beiden ein Wochenende zusammen, Sie waren seit einigen Wochen ein Paar, sie war damals 17 und er 24 Jahre alt. Nach der gemeinsamen Nacht verbrachten sie den Tag bei Verwandten und später an einem Grillfest. Während des Grillabends verliess sie zusammen mit einem Kollegen das Fest und begab sich zur Polizei. Dort erstattete sie kurz vor 23 Uhr auf dem Polizeiposten Anzeige gegen den Beschuldigten.

War es Vergewaltigung oder war es einvernehmlicher Sex? Diese Frage mussten gleich zwei Instanzen beantworten. «Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte», hielt das Kriminalgericht in seinem Urteil im Juni 2022 fest. Es kam zum Freispruch. Das liess die Luzerner Staatsanwaltschaft nicht gelten und legte Berufung ein. Sie wollte damit eine Befragung vor Gericht des vermeintlichen Opfers bewirken, das vom Luzerner Kriminalgericht nicht einvernommen wurde. So landete der Fall am Luzerner Kantonsgericht.

Eingang zum Luzerner Kantonsgericht am Hirschengraben. Bild: Dominik Wunderli (30. 5. 2023)

An der Verhandlung im Mai 2023 wurde die Privatklägerin als Auskunftsperson audiovisuell in einem separaten Raum einvernommen. Die Staatsanwaltschaft hielt noch am Kantonsgericht fest, dass beide Defizite und deren Aussagen Widersprüche hätten. Das Kantonsgericht hat den Freispruch der ersten Instanz bestätigt und sprach den heute 28-jährigen Schweizer vom Vorwurf der Vergewaltigung frei.

Im begründeten knapp 40-seitigen Urteil ist nachzulesen, dass es sich in diesem Fall um eine «Aussage gegen Aussage»-Konstellation handelt. Sachbeweise, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich oder nicht einvernehmlich war, finden sich keine in den Akten. Zudem hat die Privatklägerin den anfänglich geäusserten Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung zurückgenommen und den Beschuldigten davon entlastet.

Im Zweifel für den Beschuldigten

Die Privatklägerin konnte Situationen vor und nach der vermeintlichen Vergewaltigung detailliert beschreiben. Die vorgeworfene Tat jedoch blieb widersprüchlich geschildert. Auch die folgenden Aussagen lassen Zweifel offen: «Nach der Anzeigeerstattung habe sie gedacht: ‹Irgendwie verdient er es.› Aber irgendwie habe sie sich auch schlecht gefühlt, weil sie ihm sozusagen das Leben zerstört habe.» Die Aussagen des Beschuldigten zur vorgeworfenen Vergewaltigung werden im Urteil als ‹grundsätzlich konstant› deklariert. ‹Sie seien nicht im zweifelsfreien Widerspruch zu den Sachbeweisen und logisch konsistent›.

Die Geschehnisse könnten sich daher sowohl wie von der Privatklägerin als auch wie vom Beschuldigten geschildert zugetragen haben. Letztlich ist nicht rechtsgenüglich erwiesen, dass der Geschlechtsverkehr gegen den Willen der Privatklägerin stattgefunden hat. Und auch das Kantonsgericht hält fest: «Im Zweifel für den Beschuldigten» und geht daher davon aus, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich erfolgte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft könnte das Urteil mit Beschwerde beim Bundesgericht noch anfechten.