Urteil Kantonsgericht Luzern Kantonsgericht spricht Nicolas A. Rimoldi schuldig Der «Mass-Voll»-Präsident wurde schuldig gesprochen. Er zieht das Urteil wohl weiter.

Coronamassnahmen-Kritiker Nicolas A. Rimoldi. Bild: Julien Grindat / KEYSTONE

Bereits nach der Verhandlung vor dem Kantonsgericht Luzern vom 6. September, sagte der Beschuldigte Nicolas A. Rimoldi: «Sollte ich verurteilt werden, ziehe ich das Urteil weiter.» Dem wird wohl jetzt so sein. Denn mit Urteil vom 6. September wurde der «Mass-Voll»-Präsident unter anderem wegen Nichttragens einer Hygienemaske am Bahnhof und wegen der Teilnahme an drei unbewilligten Demonstrationen in der Stadt Luzern schuldig gesprochen. Damit habe er die Straftatbestände der mehrfachen Nötigung und Hinderung einer Amtshandlung erfüllt. Sein Verteidiger forderte noch vor dem Kantonsgericht einen vollumfänglichen Freispruch.

Das sieht das Gericht nicht so. Rimoldi wurde zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 70 Franken verurteilt. Die Geldstrafe wurde bedingt mit zwei Jahren Probezeit ausgesprochen. Dazu kommt eine Busse von 375 Franken. Zudem soll er auch die Verfahrenskosten in der Höhe von 8620 Franken bezahlen. Mit dem Urteil des Kantonsgerichts Luzern wird der Schuldspruch des Bezirksgerichts bestätigt. Das Urteil wird noch begründet und ist nicht rechtskräftig. Gegen das begründete Urteil kann Beschwerde erhoben und so an das Bundesgericht weitergezogen werden. (sam)