Kantonsgericht Luzern Wenig Details und viele Widersprüche – war es Vergewaltigung? In erster Instanz gab es einen Freispruch für den Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein und forderte vom Kantonsgericht die Befragung des Opfers.

Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein, weil sie damit ein Glaubhaftigkeitsgutachten und die Befragung des Opfers erwirken wollte, wie der Staatsanwalt am Luzerner Kantonsgericht ausführte. «Das Kriminalgericht urteilte ohne Befragung des Opfers, dieser Missstand wurde nun korrigiert», sagte er am Dienstag. Hätte das Kriminalgericht bereits eine Befragung durchgeführt, hätte man sich diesen Prozess sparen können, so der Staatsanwalt. Beide, sowohl Beschuldigter wie das Opfer, hätten Defizite, deren Aussagen Widersprüche. Auch sei das Opfer zu wenig über die Folgen einer Anzeige und auch über ihre Rechte aufgeklärt worden. So sei sie in die Mühlen der Behörden gelangt.

Vorgeschichte: Der 28-jährige Mann wird beschuldigt, im Sommer 2020 seine damalige Freundin vergewaltigt zu haben. «Stimmt nicht, wir wollten beide», sagte er letzten Juni vor Kriminalgericht. Die Aussagen der beiden decken sich nicht, tönen zuweilen gar kurios. Fakt ist, dass am Samstag nach der mutmasslichen Vergewaltigung beide an einem Grillfest waren. Hier traf die Frau auf einen Kollegen, verschwand mit ihm. Der Beschuldigte dachte, sie seien spazieren gegangen. Dann vernahm er, dass die beiden zur Polizei gingen. «Zu Fuss lief ich auf den Posten und wollte wissen, was da los ist», sagte er damals.

Als die Polizei ihm mitteilte, er sei wegen sexueller Belästigung angezeigt worden, konnte er es fast nicht glauben. Für die Richter sind weder die Aussagen des Beschuldigten noch die der Frau glaubwürdig. «Die Wahrheit liege wohl irgendwo dazwischen», hielt das Kriminalgericht in seinem Urteil fest. Beim Freispruch kam deshalb der Grundsatz in dubio pro reo zur Anwendung. Das akzeptierte die Staatsanwaltschaft nicht, sie legte Berufung ein. Der Fall wurde am Dienstag am Kantonsgericht neu verhandelt.

Widersprüche bleiben

Die Frau wurde am Dienstag in einem separaten Raum befragt, unter Ausschluss der Presse. Der Beschuldigte konnte die Aussagen seiner ehemaligen Freundin per Videoübertragung mithören. Bei der Befragung blieb er dabei und betonte, es sei einvernehmlich, sie seien beide verliebt gewesen. Der Verteidiger sagte am Schluss des Plädoyers: «Mein Mandant sagt, was er erlebt hat, erzählt, woran er sich erinnern kann. Aber die Aussagen des Opfers stimmen einfach nicht, es kann kein Schuldspruch folgen.»

Die Widersprüche in den Aussagen bestehen weiter. Der Staatsanwalt blieb aber bei den zwei Jahren bedingt mit Probezeit und fügte an: «Das Opfer hat mit der Sache abgeschlossen, sie hat keine Zivilansprüche, keine Rachegefühle, sie hat nur Enttäuschung.» Das Urteil wird den Parteien zugestellt.