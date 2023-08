Kapellen-Restaurant Omnia In Dierikon steht eine der drei schönsten Gastro-Terrassen der Schweiz Das Restaurant und Eventlokal Omnia Dierikon wurde für seinen Aussenbereich ausgezeichnet.

Die Terrasse des Restaurants und Eventlokals Omnia Dierikon gehört zu den drei schönsten der Schweiz – dies gemäss eines Wettbewerbs, der unter den Gastronomiekunden von Feldschlösschen ausgetragen wurde. Eine «kompetente Jury, bestehend aus internen und externen Spezialisten der Gastronomie», habe das Konzept, die Terrasse als auch die Kreativität der Bewerbung bewertet, schreibt das Dieriker Restaurant in einer aktuellen Mitteilung. Der Entscheid der Jury sei eindeutig ausgefallen.

Impression aus dem Aussenbereich des Restaurants. Bild: zvg

Gastronomiebetriebe konnten sich in den Kategorien Jazz, Schweizer Volksmusik und Rock/Pop bewerben, um ein Unplugged-Konzert zu gewinnen. Das «Omnia Dierikon» habe sich in der Kategorie Jazz beworben, «weil diese Musik gut zur Lokalität und zu unseren Gästen passt», wird die Omnia-Inhaberin Ursula Trucco im aktuellen Feldschlösschen-Magazin «Durst» zitiert.

Restaurant will stärker auf Events setzen

Der Betrieb sei stolz über den Sieg und freue sich auf den Auftritt der Jazzband «The Moonlight Gang» am 19. August beim Restaurant Omnia. Den musikalischen Teil verknüpfe man mit einem feinen Viergangmenü. «Den gewonnenen Preis geben wir unseren Gästen weiter, indem wir keinen zusätzlichen Eintritt für das Konzert verlangen», schreibt Trucco in der Mitteilung. «Wir hoffen natürlich auf viele Gäste, die mit uns den tollen Sieg feiern.»

Die Terrasse des Restaurants steht direkt neben der Dorfkapelle, die als Restaurant umgenutzt wurde. Bild: zvg

Der Sieg für «Omnia Dierikon» ist umso erfreulicher, als das Restaurant einen unglücklichen Start hatte. Die Eröffnung fiel 2020 nämlich direkt auf den Beginn der Coronapandemie. «Mittlerweile haben wir uns einen sehr guten Ruf für die Küche und fürs Ambiente erarbeitet», erzählt Ursula Trucco auf Anfrage. «Die Besucherzahlen sind aber leider nach wie vor schwankend, da wir aufgrund des Standorts wenig Laufkundschaft haben. Man muss uns kennen, um uns zu besuchen.»

Daher sei die Publizität, die ein solcher Wettbewerbssieg schaffe, ein Segen. «Wir sind guter Dinge, aus dem Status eines Geheimtipps herauswachsen zu können.» Dazu wolle das Lokal künftig noch stärker auf besondere Veranstaltungen wie Konzerte setzen.

Die zwei anderen ausgezeichneten Lokale sind das Rapperswiler Restaurant Lennox (Kategorie Rock/Pop) in einem ehemaligen Feuerwehrdepot, sowie der Landgasthof Hasentrick (Kategorie Volksmusik) in Dürnten ZH. Sehenswert am Omnia Dierikon ist übrigens nicht nur die Terrasse, sondern auch der Innenbereich. Dieser befindet sich in der umgenutzten Dieriker Dorfkapelle, wo sich mitten im Kirchenschiff eine erhöhte Plattform befindet.