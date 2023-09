Kaspar-Kopp-Strasse So soll die wichtige Ebikoner Velo- und Schulwegachse für alle sicherer werden Dank neuem Mittelbereich sollen Velofahrende auf der Kaspar-Kopp-Strasse künftig besser sichtbar sein.

Die parallel zur Kantonsstrasse verlaufende Kaspar-Kopp-Strasse ist Ebikons wichtigste Veloachse Richtung Luzern. Gleichzeitig sind hier täglich viele Schülerinnen und Schüler unterwegs. Zwei Schulhäuser – Innerschachen und Gymnasium St. Klemens – befindet sich sogar direkt an der Strasse. Ein kürzlich abgeschlossenes Vorprojekt zur Sanierung der Strasse hat Sicherheitsdefizite erkannt im Bereich der Kreuzungen, aber auch im Strassenraum selbst. «Aufgrund unzureichender Sichtverhältnisse im Bereich des Strassenrands werden schnelle Velolenkerinnen und -lenker oft zu spät erkannt», wird Hans Peter Bienz, Gemeinderat Planung & Bau, in einer Mitteilung der Gemeinde vom Donnerstag zitiert.

Blick in die Kaspar-Kopp-Strasse in Ebikon. Bild: Corinne Glanzmann

Um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu verbessern, soll die fünf Meter breite Fahrbahn optisch unterteilt werden: in der Mitte der drei Meter breite Mittelbereich, links und rechts davon die Seitenbereiche von je einem Meter.

So könnte die Aufteilung der Kaspar-Kopp-Strasse dereinst aussehen. Visualisierung: Gemeinde Ebikon

«Diese Neugestaltung würde die Velofahrenden in die Mitte der Fahrbahn lenken, wodurch sie besser sichtbar wären», schreibt die Gemeinde. Um die Aufteilung zu verstärken, seien zusätzliche Elemente wie rot-weisse Leitpfosten denkbar. Die Seitenbereiche könnten von Fussgängerinnen und Fussgänger genutzt werden, sind aber keine Trottoirs.

Info-Anlass im Dezember geplant

Als weitere Massnahmen sollen die Kreuzungen mit «Verkehrsberuhigungselementen» angepasst sowie zwischen Gymnasium St. Klemens und dem Schulhaus Innerschachen eine Begegnungszone eingerichtet werden. Laut Hans Peter Bienz hätten «Rückmeldungen aus der Bevölkerung den Bedarf einer Begegnungszone» an diesem Ort aufgezeigt. Die Gemeinde will die Bevölkerung voraussichtlich im Dezember an einem Info-Anlass über das Vorprojekt und das weitere Vorgehen informieren. (hor)