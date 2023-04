Katholische Gemeinschaft Der Nachwuchs bleibt aus – die Ritaschwestern verlassen die Stadt Luzern Die Gemeinschaft an der Seeburgstrasse besteht nur noch aus vier Schwestern. Ende April zügeln sie ins Mutterhaus nach Würzburg in Deutschland.

Seit 1965 sind die Ritaschwestern in Luzern im «Haus Maria Rita» an der Seeburgstrasse tätig. Doch nun werden sie sich «aus der vertrauten und liebgewordenen Stadt verabschieden», wie die Gemeinschaft in einer Mitteilung schreibt. Ende April erfolgt der Umzug ins Mutterhaus der Ritaschwestern im deutschen Würzburg.

Die Gemeinschaft begründet den Schritt damit, dass «wie auch in anderen Klöstern der Nachwuchs spärlich ist». Nur noch vier Schwestern leben in Luzern, sie könnten das Haus in Luzern nicht mehr weiterführen. Sie werden nun am kommenden Sonntag im Gottesdienst um 10:30 Uhr in der Kirche St. Johannes verabschiedet.

Die vier letzten Luzerner Ritaschwestern (von links): Sr. Paulinia Kohl, Sr. Blandine Kraus, Sr. Assunta Ducrey, Sr. Eva-Maria Werb. Bild: PD

Die katholische Gemeinschaft der Ritaschwestern wurde 1911 in Deutschland von einem Augustinerpater gegründet. Patronin ist die heilige Rita, die im 14. und 15. Jahrhundert im heutigen Italien gelebt hat. Ziel der Schwestern war, bedürftigen Familien zu helfen.

Heim für Flüchtlinge oder Studierende

Im Haus «Haus Maria Rita» wurden ab 1965 Lehrtöchter und Studierende von auswärts aufgenommen, damit sie in Luzern ihre Ausbildung absolvieren können. Von 2000 bis 2005 lebten geflüchtete Frauen, Kinder und Minderjährige dort, ab Oktober 2005 zogen nach einer Grundsanierung des Hauses 21 Studentinnen und Studenten der Hochschule Luzern ein. «So wurde im ‹Haus Maria Rita› der Grundauftrag der Gemeinschaft, Familien zu unterstützen, in all den Jahren in unterschiedlichen Facetten weitergeführt», heisst es in der Mitteilung.

Die Liegenschaft an der Seeburgstrasse gehört nach wie vor der Gemeinschaft. Das Haus werde weiterhin als Heim für Studierende vermietet, schreibt Rita-Maria Käß, Generaloberin der Ritaschwestern, auf Anfrage. Die bisherigen Unterkünfte der vier Schwestern sollen ebenfalls an Studierende vermietet werden.