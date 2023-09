Sozialprojekt Der «Krienser Tisch» hilft Armutsbetroffenen und rettet Lebensmittel Jeweils am Dienstagnachmittag können im Zentrum St. Franziskus in Kriens seit diesem Monat Lebensmittel bezogen werden. Die Nachfrage steigt.

Das neu lancierte Sozialprojekt «Krienser Tisch» deckt gleich zwei Themen ab: Zum einen soll es Armutsbetroffenen, die in Kriens leben, helfen. Zum anderen einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten. Bezugsberechtigt sind Personen, die eine Kulturlegi besitzen, Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe beziehen. Dies aber nur, wenn sie nicht schon Lebensmittel bei vergleichbaren Angeboten wie «Tischlein deck dich» oder «Räzel» beziehen.

Gratis sind die Lebensmittel nicht, pro Bezug werden zwei Franken verlangt. Für das Sozialprojekt arbeitet die Katholische Kirche Kriens mit der Stiftung Schweizer Tafel zusammen, die bei Detaillisten überschüssige Lebensmittel einsammelt. Auf die Idee, auch in Kriens eine Lebensmittel-Abgabe zu organisieren, kamen die beiden Sozialarbeiterinnen Melanie Grünenfelder und Claudia Fischer sowie Sozialarbeiter Stephan Kurpanik. Dies, weil Bezügerinnen und Bezüger nach Luzern oder Emmen verwiesen werden mussten, wo jedoch die Nachfrage grösser war als das Angebot.

Lebensmittel werden abgepackt

Der Krienser Tisch findet jeweils am Dienstag im Begegnungszentrum St. Franziskus von 15 bis 17 Uhr statt, erstmals am 12. September. Geliefert wurden von der Schweizer Tafel rund 350 Kilogramm Lebensmittel aller Art. Bezogen wurden diese von 33 Haushalten.

Am «Krienser Tisch» werden Lebensmittel an Bedürftige abgegeben. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 19. 9. 2023)

Für die Abgabe werden Papiertaschen mit etwa 7 Kilogramm Lebensmittel gefüllt. Warum können Bezügerinnen nicht selbst nehmen, was sie wollen? «Wir haben uns bei anderen Lebensmittelabgabestellen umgesehen. Beim ‹Räzel› läuft es auch so. Das hat sich bewährt», erklärt Melanie Grünenfelder. «Denn so bekommen alle gleich viel, egal, ob sie schon um 15 Uhr oder erst kurz vor 17 Uhr kommen.» Bereits für die erste Lebensmittelausgabe haben sich 30 Freiwillige gemeldet. Dies nach einem Infoanlass Anfang August.

Angebot und Nachfrage steigen

Nun, beim zweiten «Krienser Tisch» am 19. September sind es bereits 450 Kilogramm Lebensmittel, die verteilt werden, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Dafür haben sich 60 Personen online angemeldet und einen Bezugsschein per Post erhalten. Grosse Haushalte dürfen zwei gefüllte Säcke mitnehmen. Kurz vor 15 Uhr stehen die ersten bereits vor der Tür. Dass es hier gute Lebensmittel gibt, habe schnell die Runde gemacht. Claudia Fischer: «Beim ersten Mal kam eine Person aus einem Wohnblock, für heute haben sich gleich drei weitere Parteien aus dem Wohnblock angemeldet.»

Blick auf die Lebensmittel , die am «Krienser Tisch» abgegeben werden. Video:

Melanie Grünenfelder

Bevor die Lebensmittel in die Säcke gepackt werden, werden sie auf ihre Qualität geprüft, sortiert und kontrolliert. Unter den Freiwilligen ist auch Ruedi Schüssler. Der ehemalige Krienser Bäcker sei ein Lebensmittelprofi, attestieren ihm die anderen Freiwilligen. «Ich habe das Inserat im ‹Kriens Info› gesehen, da habe ich mich gemeldet. Ich habe ja Zeit, bin frisch pensioniert», erzählt Schüssler. Er fügt an: «Ich weiss, wie viel Arbeit hinter einem Lebensmittel steckt, bis es zum Beispiel geerntet und dann auf dem Teller liegt. Verschwendung bricht mir das Herz, ich setze mich gerne dafür ein, dass weniger Lebensmittel in die Tonne kommen.»

So denken auch die anderen sieben Freiwilligen, die vor Ort sind. «Keine Frage, da machen wir gerne mit», sagen alle. Das begeistert Melanie Grünenfelder und Claudia Fischer, sie sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Und die Bezügerinnen und Bezüger sind ebenfalls voll des Lobes: «Endlich muss ich nicht mehr in die Stadt runter. Wir sind nicht nur arm, sondern tun mit dem Bezug auch etwas Gutes», erzählt eine Frau nicht ohne Stolz. Eine andere sagt: «Die haben immer gute Ideen. Mit der Krienser Tafel kommt eine weitere dazu. Ich bin dankbar.»

Melanie Grünenfelder (links) und Claudia Fischer am «Krienser Tisch». Nicht auf dem Bild ist Mitinitiant Stephan Kurpanik. Bild: sam

(Kriens, 19. 9. 2023)

Grünenfelder und Fischer entwickeln die Idee weiter, möchten in Zukunft auch kleinere Säcke anbieten, zum Beispiel für Einpersonenhaushalte. Die beiden sind zufrieden, wie es läuft, möchten das Sozialprojekt sicher mal ein Jahr laufen lassen. «Für bis 100 Bezügerinnen und Bezüger können wir Lebensmittel anbieten. Ist mal ein Dienstag ausgebucht, dann gibt es eine Warteliste», sagt Grünenfelder.