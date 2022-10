Kinderbetreuung Die Stadt Kriens eröffnet neue Tagesstruktur-Räume Die Betreuungsangebote der Volksschule beziehen beim Grossfeld und Meiersmatt neue Räumlichkeiten. Die Stadt Kriens hat dafür knapp eine Million Franken investiert.

In Kriens werden zwei neue Standorte für die Kinderbetreuung der Volksschule in Betrieb genommen: im Schulhaus Meiersmatt und beim Grossfeld-Areal in unmittelbarer Nähe der Schulhäuser Dorf, Krauer und Grossfeld. Die Stadt investiert für die Umbauten knapp eine Million Franken, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Der neue Tagesstruktur-Standort im Grossfeld. Bild: Stadt Kriens

Der Bezug der neuen Räumlichkeiten im Grossfeld an der Horwerstrasse erfolgt Anfang November. Dabei handelt es sich um einen «Umzug», so die Stadt. Der heutige Standort im Heinrich-Walther-Haus beim Bellpark wird bekanntlich aufgegeben. Damit entfällt für Kinder aus den Zentrumsschulhäusern der Weg über die stark befahrene Luzernerstrasse. Am neuen Standort befindet sich auch das Familienklassenzimmer, in dem Eltern mit Kindern in schwierigen schulischen Situationen an einem Halbtag pro Woche den Unterricht besuchen können. Dieser Raum könne auch von den Tagesstrukturen genutzt werden.

Rochade mit Spitex und Kita

In den neuen Tagesstruktur-Räumen im Grossfeld befand sich früher die Spitex Kriens, die ihren Stützpunkt inzwischen im neuen Lindenpark-Gebäude neben dem früheren Gemeindehaus hat. Das Heinrich-Walther-Haus wiederum wird vom Gemeinnützigen Frauenverein Kriens übernommen. Dieser will dort einen zusätzlichen Standort für die Kindertagesstätte Chinderhuus eröffnen. Das bereits bestehende Chinderhuus befindet sich in unmittelbarer Nähe in der Villa Konkordia im Bellpark.

Die neuen Tagesstrukturen im Schulhaus Meiersmatt sind seit den Herbstferien neu in Betrieb, schreibt die Stadt Kriens. «Die zwei Wohnungen, die bisher als Hauswartswohnungen dienten, wurden umgenutzt und helfen jetzt mit, die grosse Nachfrage nach Betreuung über die Mittagsstunden mit Mittagessen abzudecken.» (std)