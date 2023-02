Kinderbetreuung Kita-Kette Globegarden will an den Luzerner Alpenquai expandieren Die Zürcher Kita-Kette Globegarden plant in einem Bürohaus am Alpenquai ihren zweiten Luzerner Standort. Das entsprechende Baugesuch liegt derzeit öffentlich auf.

Über 60 Standorte listet die Website der Kindertagesstätten-Kette Globegarden auf. Die meisten in der Stadt und Region Zürich, wo sich auch deren Hauptsitz befindet. Fünf Mal ist sie auch im Raum Zug präsent. In Luzern ist Globegarden seit geraumer Zeit an der Schützenstrasse im Bruch-Quartier vertreten, durch die Übernahme der Kita Zipfelmütze. Und nun soll ein zweiter Standort hinzukommen: Im Erdgeschoss des Bürogebäudes Alpenquai 28b soll eine Erdgeschossfläche in eine Kindertagesstätte umgenutzt werden. Dies ist einem Baugesuch zu entnehmen, das aktuell bei der Stadt Luzern öffentlich aufliegt.

Eingang zu einer Globegarden-Kita in Zug. Bild: Patrick Hürlimann

Gemäss des Projektbeschriebs sind für die drei Alterskategorien je ein Spiel- und ein Schlafraum vorgesehen. Ein «grosszügiger Bewegungsraum» ergänzt das Angebot. Garderobe, Küche mit Aufenthaltsmöglichkeit für das Personal und Büro werden laut Beschrieb gemeinsam genutzt. Auf der Website rechnet Globegarden mit der Eröffnung im April 2023.

Die erste Globegarden-Filiale wurde 2009 unweit des noblen Paradeplatzes in Zürich eröffnet. 2020 geriet das Unternehmen negativ in die Schlagzeilen. Ex-Mitarbeitende erhoben Vorwürfe – unter anderem: es habe zu viele Kinder, zu wenig Betreuende. Globegarden präsentiere daraufhin einen Bericht von «unabhängigen Experten», der kein «systematisches Fehlverhalten» nachweisen konnte. (hor)