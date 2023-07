Kinderbetreuung Kriens Krienser Stadtrat hat Volksinitiative nicht vergessen – sondern befürwortet sie Das Rätsel um die Volksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung - für ein familienfreundliches Kriens» ist gelöst.

Ist im Krienser Stadthaus eine Volksinitiative vergessen gegangen? Die SP schlug am Mittwoch Alarm, weil sie noch keine Rückmeldung zu ihrer im Mai 2022 eingereichten Initiative «Bezahlbare Kinderbetreuung – für ein familienfreundliches Kriens» erhalten hatte. Dies ist erstaunlich, denn der Stadtrat ist verpflichtet, eine eingereichte Volksinitiative innerhalb eines Jahres zu behandeln.

Am Donnerstag meldete sich nun der Krienser Stadtrat: «Wir entschuldigen uns für den Formfehler», heisst es in einer Mitteilung. Man habe es verpasst, den Initianten innert der vorgeschriebenen Frist eine Rückmeldung zu geben. Der Rest der Mitteilung dürfte die Initianten hingegen freuen: Der Stadtrat befürwortet nämlich die Anliegen der Initiative.

Stadtrat will Reglement schaffen

Deren Hauptforderung lautet, dass die Betriebskosten von Tagesbetreuungsangeboten maximal zu 30 Prozent durch Elternbeiträge finanziert werden dürfen. So soll eine allzu hohe Belastung der Familien verhindert werden. Der Stadtrat will nun bis im Herbst ein Reglement erarbeiten, welches die Anliegen der Initiative aufnimmt. Sagt der Einwohnerrat Ja, könnte die Initiative zurückgezogen werden und das Reglement 2025 in Kraft treten. (rk)