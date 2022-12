Kinderbetreuung Nach grosser Aufregung: Stadt Kriens senkt die Tagesstrukturtarife um 25 Prozent Die Sparmassnahmen bei der Kinderbetreuung werden 2023 teilweise rückgängig gemacht. Auch der Ferienhort soll wieder durchgeführt werden.

Das hat für viele Diskussionen gesorgt: Auf dieses Jahr hin erhöhte die Stadt Kriens die Tarife der Tagesstrukturen der Volksschule um 50 Prozent und strich den Ferienhort. Per 1. Januar 2023 werden diese Sparmassnahmen teilweise wieder rückgängig gemacht. Der Stadtrat hat dies im Rahmen des Budgets 2023 bereits angekündigt, nun gibt er die Details dazu bekannt.

So ist der Ferienhort 2023 wieder vorgesehen. «Aktuell laufen die dafür nötigen Vorbereitungsarbeiten», heisst es in der Mitteilung der Stadt. Weiter werden die Elternbeiträge der schulergänzenden Betreuung um 25 Prozent gesenkt. Damit macht der Stadtrat die Erhöhung nicht vollständig rückgängig. Der kantonale Richtwert werde aber wieder eingehalten. Demnach sollten die Beiträge der Eltern zwischen 20 und 30 Prozent der Tagesstruktur-Betriebskosten ausmachen.

Kriens verletzt kantonale Richtlinien

Aktuell wird diese Vorgabe verletzt. Die Elternbeiträge dürften dieses Jahr 42 bis 45 Prozent der Kosten ausmachen, hiess es im Frühjahr seitens Stadtrat. Im wiederholten Fall könnte das Sanktionen zur Folge haben, etwa eine Kürzung oder Streichung des Kantonsbeitrags an die Tagesstrukturen. Das wäre ins Geld gegangen: Für das laufende Jahr hat Kriens einen Kantonsbeitrag von einer Million Franken budgetiert, während die Erhöhung der Elterntarife Mehreinnahmen von rund 500'000 einbringen sollte.

Aktuell erreiche die Stadt aufgrund der Abnahme der Anmeldungen für die Tagesstrukturen «die budgetierten Einnahmen nicht mehr vollumfänglich», wie sie schreibt. Nach der Tariferhöhung seien vorübergehend rund 15 Prozent der Anmeldungen annulliert worden. «Aktuell bewegt sich die Zahl der Betreuungselemente nur noch unwesentlich unter Vorjahresniveau.» Die Nachfrage nehme wieder zu. Die Stadt geht nun von weiteren Neuanmeldungen aufgrund der Tarifreduktion aus, die den Rückgang kompensieren sollten.

Initiative soll solche Massnahmen künftig verhindern

«Wir waren uns vor einem Jahr der Auswirkungen des Entscheides durchaus bewusst», wird der Krienser Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP) in der Mitteilung zitiert. «Jedoch gab es damals im gesamten finanzpolitischen Umfeld keinen anderen Weg.» Der Aufschrei unter betroffenen Eltern war danach gross. In der Folge kam es zu mehreren Vorstössen und die SP lancierte eine Initiative, die noch hängig ist und solche Sparmassnahmen künftig verhindern soll. Jetzt sei es gelungen, zusammen mit dem Einwohnerrat ein Budget zu erstellen, das den damals geäusserten Bedenken Rechnung trägt, so Frauenknecht.