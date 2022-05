Kinderclub der Spielleute «Furchtlos!» Kinder legen sich im Luzerner Theater Pavillon mit ihren Ängsten an Im neuen Stück des Kinderclubs werden Emotionen zu realen Gestalten. Das ist ebenso originell wie klug.

Die Bühne im Untergeschoss des Theater Pavillons der Spielleute Luzern ist menschenleer. Weisse Tücher verhüllen die Wände, Holzelemente in Wabenform bilden die Requisiten.

Das Stück startet vorerst nur akustisch: Zu hören sind unterschiedliche Kinderstimmen, die erklären, was Angst für sie ist. «Angst ist ein Gefühl, das dich vor schlimmen Dingen bewahren kann.» Dann: «Angst ist unangenehm.» Und: «Angst ist wie ein weisses Kleid mit lustiger Kopfbedeckung.»

Die neue Produktion des Kinderclubs der Luzerner Spielleute heisst «Furchtlos! Oder hast du doch Angst?» und stellt die Themen Angst, Furcht und Mut in den Fokus. Wir lernen Tanja kennen, die mit ihrer Familie umzieht und in eine neue Schulklasse kommt. Ausgerechnet in diese Klasse geht auch die «Furchtlos-Gang», die ständig auf der Suche nach neuen Mutproben ist, diese filmt und ins Netz stellt. Je mehr «Likes» es gibt, desto fieser werden die Mutproben. Tanja wird ausgegrenzt, ist unglücklich, hat Albträume und ihre Ängste werden immer grösser. Eine Mutprobe soll ihr den Zugang zur beliebten Gang ermöglichen, sie lernt aber dabei viel wichtigere Dinge.

Mister Nervös, Miss Hilflos und Miss Ekel

Unter der Spielleitung von Fiona Limacher, Anaïs Grütter und Severin Wobmann haben die 14 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren eine Geschichte entwickelt, die auch erwachsene Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken anregt. Denn die Emotionen werden zu realen Gestalten, sie tragen weisse Gewänder und bunte Hüte.

Szene aus dem neuen Stück des Kinderclubs der Spielleute Luzern im Theater Pavillon. Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 19. Mai 2022)

Jedes Gefühl kann reden und stellt sich vor: Mister Nervös, Miss Hilflos oder Miss Ekel werden zu durchaus sympathischen Figuren. Im Spiel erhalten sie erst einen Platz am Rand, zusammengekauert und klein. Je mehr Nöte auf Tanja einwirken, desto grösser, mächtiger werden die Emotionen, bis sie das Mädchen ganz und gar umschliessen. Dieses sehr körperliche Spiel ist ebenso originell wie klug. Dem jungen Ensemble gelingt es ausgezeichnet, in den jeweiligen Charakter zu schlüpfen und mit viel Bewegung und Musik das Stück reich zu gestalten.

Am Ende des knapp einstündigen Stücks darf das Publikum die Erkenntnis mitnehmen: Ängste können nicht einfach weggesperrt werden. Es ist nicht nötig, sich mit ihnen anzulegen. Ängste gehören zu uns und sie beschützen uns. Mut bedeutet auch, zu seinen Ängsten zu stehen.