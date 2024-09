Kinderfreundliche Städte Mehr Freiheiten für Kinder: Südkoreanische Städte nehmen Kriens und Luzern zum Vorbild Bürgermeister aus südkoreanischen Städten besuchten am Mittwoch Kriens und Luzern. Hier sammeln sie Ideen, um kinderfreundlicher zu werden.

Südkorea kämpft schon seit längerem mit rekordtiefen Geburtsraten. Laut der britischen Tageszeitung «The Guardian» ist Südkorea aktuell das einzige Land der Welt, dessen Fertilitätsrate unter 1 liegt. Demnach bringt eine Südkoreanerin im Schnitt 0,78 Kinder auf die Welt. Zum Vergleich: Laut Bundesamt für Statistik lag die Fertilitätsrate 2021 in die Schweiz bei 1,52. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol nannte die Situation laut der «Neuen Zürcher Zeitung» gar eine «nationale Katastrophe».

Vier südkoreanische Bürgermeister beim Töggeln im Schappe Kulturquadrat (von links): Gang Kim aus der Stadt Seo-gu, Yong Sik Cho (Wanju-gun), Byung Taek Lim (Siheung-si) und Yong Lock Lee (Hongseong-gun). Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 13. 9. 2023)

Wie kann das Land kinderfreundlicher werden? Diese Frage führte am Mittwoch 15 Vertreterinnen und Vertreter aus aus vier südkoreanischen Städten nach Kriens und Luzern. Dies deshalb, weil Kriens und Luzern Träger des Unicef-Zertifikats «Kinderfreundliche Stadt» sind. Organisiert wurde die Visite denn auch von Unicef.

Kriens präsentiert Disco und Nagelstudio

Der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht (SVP) begrüsste die Delegation, zu der auch mehrere Bürgermeister gehörten, im Schappe Kulturquadrat: «Es ist eine grosse Freude und Ehre für uns, dass Sie heute hier sind.» Kriens sei stolz darauf, als kinderfreundliche Stadt gemeinsam mit Unicef partnerschaftlich verbunden zu sein. Kurt von Rotz, Leiter des Ressorts «Kind, Jugend und Familie», erläuterte im Anschluss das Konzept des Schappe Kulturquadrats, das neben gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten auch Kinder und Jugendliche anspreche. So sei die «Infobar» eine niederschwellige Anlaufstelle für Junge, und der «Klub Kreativ» biete Workshops in verschiedenen Gebieten wie Theater oder Fotografie.

Man sei auch offen für Ideen, die aus dem Rahmen fallen. So betreiben Mädchen in einem der Schappe-Räume ein Nagelstudio. «Wichtig ist für uns, dass wir mit den Jungen sprechen – und nicht über sie», hielt von Rotz fest.

Die südkoreanische Delegation entdeckt die Freizeitanlage Langmatt. Bild: zvg (Kriens, 13. 9. 2023)

Im Rundgang durch das «Schappe» zeigte sich die offene Art der Südkoreaner. Im Musikraum setzte sich ein Bürgermeister kurzerhand ans Klavier und sang mit einem Amtskollegen ein Duett. Begleitet wurden sie von einer Südkoreanerin am Schlagzeug. In der kleinen Disco im Untergeschoss dauerte es nicht lange, bis die Gäste zum K-Pop-Hit «Gangnam Style» tanzten. Auch ein Spiel am Töggelikasten liessen sich die Offiziellen nicht nehmen.

«Südkoreanische Eltern sind überfürsorglich»

Auf der Freizeitanlage Langmatt konnten wir mit Yong Lock Lee sprechen, Bürgermeister von Hongseong im Westen Südkoreas. «Unsere Stadt wurde vor einem Jahr von der Unicef als kinderfreundliche Stadt ausgezeichnet», erzählt er. Es gebe allerdings weiterhin viel Raum für Verbesserungen: «Wir wollen alles uns Mögliche unternehmen, um Kindern eine gute Umgebung zu bieten.» Denn in Hongseong liessen sich laufend junge Pärchen nieder, was mehr Räume für Familien und Kinder nötig mache.

Mit Infrastruktur sei es aber nicht getan. «In der Schweiz werden die Kinder dazu ermutigt, sich unabhängig und frei zu entscheiden. Sie können sich früh einbringen. In Südkorea hingegen sind die Eltern oft überfürsorglich, was für die Entwicklung der Kinder auch Nachteile haben kann», hält der Bürgermeister fest. Das Schappe Kulturquadrat sei ein gutes Beispiel dafür, wie man Kinder und Jugendliche niederschwellig zur Partizipation ermuntern könne. Laut Yong Lock Lee ist das eine der wichtigsten Baustellen in Südkorea: «Wir sollten Kinder nicht nur beschützen, sondern auch respektieren.»

Die Freizeitanlage Langmatt spricht auch Südkoreaner an. Bild: zvg (Kriens, 13. 9. 2023)

Kinder-WCs: Was die Schweiz lernen kann

Im Westen gibt immer mal wieder zu reden, dass in einzelnen öffentlichen Gebäuden in Südkorea, aber auch in einigen Läden und Restaurants keine Kinder zugelassen sind. Solche «Child-Free Zones» gibt es offenbar auch in Hongseong. Bürgermeister Yong Lock Lee findet diese Entwicklung «besorgniserregend». Aber es handle sich hierbei eher um eine gesellschaftliche Frage als um eine politische, findet er.

Und was kann die Schweiz von Südkorea lernen? «Die Schweiz gilt in Südkorea zurecht als besonders kinderfreundlich», sagt er. «Ich bin allerdings ein bisschen überrascht, dass es hier keine Kinder-WCs gibt.» Solche kleinere und «tiefergelegten» Toiletten seien in Südkorea gang und gäbe.