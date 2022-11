Klimakonferenz Glasgow Stadt Luzern steigt auf emissionsfreie Fahrzeuge um Nach Zürich hat auch die Stadt Luzern den «Klimapakt von Glasgow» zur Erreichung der Klimaziele unterzeichnet. Damit verpflichtet sie sich unter anderem, den städtischen Fahrzeugpark auf erneuerbare Antriebssysteme umzustellen.

Die Stadt Luzern will auf emissionsfreie Fahrzeuge umsteigen. Dazu verpflichtet sie sich mit der Unterzeichnung einer internationalen Deklaration im Rahmen der UNO-Klimakonferenz in Glasgow. Im «Klimapakt von Glasgow», welcher die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens ergänzen soll, seien spezifisch auch Städte als wichtige Akteurinnen aufgeführt, schreibt die Stadt Luzern in einer Mitteilung.

Elektrisch betriebene Kehrmaschine des Strasseninspektorats der Stadt Luzern. Bild: PD

Der Stadtrat habe sich dazu entschieden, die Erklärung zu unterzeichnen. Die Forderungen stimmen mit den Zielsetzungen der Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern überein, welche durch die Stimmbevölkerung beschlossen wurde.

«Es besteht keine rechtliche Bindung»

Konkret verpflichtet sich die Stadt, im Bereich der Mobilität unter anderem die städtischen Fahrzeuge nach Möglichkeit bis 2030, spätestens aber bis 2040 auf erneuerbare Antriebssysteme umzustellen. «Luzern leistet damit einen Beitrag, um emissionsfreie Fahrzeuge zur neuen Normalität zu machen», heisst es in der Mitteilung weiter. Und es wird betont: «Es besteht keine rechtliche Bindung und es sind auch keine Direktkosten damit verknüpft.»

Nach Zürich ist Luzern erst die zweite Schweizer Stadt, welche die Erklärung unterzeichnet hat. (mha)