Klimastrategie Fernwärme wird das «Gas der Zukunft»: So will EWL die Stadt Luzern umbauen Die EWL will über 1 Milliarde Franken in den Ersatz von Öl- und Gasheizungen in der Stadt Luzern investieren. Der grösste Teil der Stadt soll dabei einen Fernwärme-Anschluss erhalten.

Die Leitungen liegen schon bereit: Diese Rohre werden für den Transport von Seewärme genutzt. Im Bild Patrik Rust, CEO von EWL. Bild: Pius Amrein

Keine andere Gemeinde im Kanton Luzern ist derart abhängig von Öl und Gas: Ganze 90 Prozent der Gebäude in der Stadt Luzern werden fossil beheizt. In den nächsten 20 Jahren soll dieser Anteil aber drastisch sinken. Das sieht die Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern vor, über die im September abgestimmt wird.

Der städtische Energieversorger EWL ist bei diesem Umbau der Wärmeversorgung an vorderster Front dabei: Er plant Investitionen von mehr als 1 Milliarde Franken. Dabei setzt EWL in erster Linie auf Fernwärme: Ein Grossteil des Stadtgebiets soll künftig an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden. Produziert wird die Wärme im Wärmetauschverfahren aus Seewasser, aus Abwärme von Fabriken oder in Holzheizkraftwerken. Mittels Warmwasserleitungen wird die Wärme dann direkt in die Häuser geliefert.

Ziel: Zehnmal weniger Gas verbrauchen

Das Erdgasnetz, das heute fast alle Gebäude in der Stadt bedient, soll stark ausgedünnt, aber nicht ganz stillgelegt werden. Denn vollständig auf Gas zu verzichten, kann die Stadt wohl auch künftig nicht. So sind einige Industriezweige auch längerfristig darauf angewiesen, zudem könnte Gas zum Lastenausgleich für die Stromversorgung benötigt werden. EWL geht davon aus, dass die Stadt längerfristig noch 10 bis 15 Prozent des heutigen Gasbedarfs benötigt. Dabei soll es sich möglichst nicht mehr um Erdgas, sondern um CO 2 -neutrales Gas handeln – beispielsweise Biogas oder synthetisches Gas.

Wärmepumpen haben keine Priorität in Luzern

Eine eher untergeordnete Rolle werden Wärmepumpen spielen. Denn grosse Teile der Stadt sind für dieses Heizsystem ungeeignet – entweder weil der Platz für die Aussengeräte fehlt oder weil wegen des Grundwassers keine Erdsonden gebohrt werden können.

Hier sind Erdsonden wegen des Grundwassers nicht erlaubt (rot). Detaillierte Karte. Quelle: Kanton Luzern

Eine erste Schätzung von EWL geht davon aus, dass lediglich in Aussenquartieren wie Büttenen, Wesemlin und Obergütsch dezentrale Heizungssysteme sinnvoll sind. In allen anderen Quartieren soll wenn möglich Fernwärme zum Einsatz kommen.

Russisches Gas vollständig kompensieren? Ja, sagt EWL

Dieser Grossumbau der Wärmeversorgung geht nicht von heute auf morgen. Kurzfristig ist die Stadt deshalb noch immer stark vom Erdgas abhängig. Und dieses stammt zu einem grossen Teil aus Russland. Der Bund hat die Energieversorger daher verpflichtet, Gasreserven in der Höhe von 15 Prozent des Jahresverbrauchs anzulegen. Da es in der Schweiz keine entsprechenden Speichermöglichkeiten gibt, hat sich EWL in Frankreich eine Notreserve gesichert. Der Speicher wird zurzeit befüllt, damit er im kommenden Winter bereitsteht. Falls sich die Versorgungslage weiter verschlechtern sollte, treten zusätzliche Massnahmen in Kraft: Rationierung bei Gas-Grossverbrauchern, Umstellung von Gas auf Öl (wo möglich) sowie Aufrufe zum Sparen. Alles zusammen sollte ausreichen, um einen Totalausfall der russischen Gaslieferungen kompensieren zu können – zumindest bei einem milden Winter, wie EWL-CEO Patrik Rust ergänzt.

Lieber Hausdächer als Solarparks

Spektakuläre Ziele hat die Stadtluzerner Klima- und Energiestrategie auch bei der Stromproduktion: Der Anteil von Solarstrom soll bis 2050 von heute 2 auf 25 Prozent steigen. Stadt und EWL setzen dabei in erster Linie auf die Hausbesitzenden: Sie sollen auf ihren Dächern Solarzellen montieren und werden dafür auch subventioniert. Auf grössere Solarparks, wie sie etwa CKW plant, will EWL hingegen vorläufig verzichten. Es sei sinnvoller, zuerst das vorhandene «riesige Potenzial» auf den Dächern zu nutzen, sagt Patrik Rust.