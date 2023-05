Klimawandel Musikvideo zeigt apokalyptisches Luzern in überhitzter Zukunft Das neue Musikvideo zum Song «Celsius» von Troubas Kater und Wael Sami Elkholy zeigt die Stadt Luzern in einer völlig überhitzten Zukunft, in der kein Wasser, kein Grün und kein Leben mehr zu sehen ist.

Die Band Troubas Kater hat zusammen mit dem ägyptischen Sänger Wael Sami Elkholy den Song «Celsius» aufgenommen. Dem Musikvideo stellen die Filmemacher Lukas Bieri und Sean Wirz schwer beeindruckende Bilder hinzu.

Das Video zeigt die Stadt Luzern in einer völlig überhitzten Zukunft, in der kein Wasser, kein Grün, kein Leben mehr zu sehen ist. Die Bilder basieren auf realen Filmaufnahmen der Stadt Luzern, die mit computergenerierten Inhalten (CGI) verfremdet wurden und wollen zeigen: So könnte die idyllische Schweiz vielleicht dereinst aussehen. (sfr)