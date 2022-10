Stadt Luzern Nach jahrelangem Knatsch: CSS reisst altes Gewerbegebäude im Tribschenquartier nicht ab Die CSS beugt sich dem Druck der Verbände. Das Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse soll erhalten und in einen Neubau integriert werden.

Das Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse wird nun doch nicht abgerissen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2020)

Nun also doch: Das Gewerbegebäude soll erhalten bleiben und in einen Neubau integriert werden. Die Bauherrin CSS und die verschiedenen Schutz- und Planerverbände hätten sich über ein «gemeinsames Vorgehen» verständigt, schreibt die CSS in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Verbände sind namentlich der Innerschweizer Heimatschutz (IHS), Schweizer Ingenieur- und Architektenverein (SIA), der Bund Schweizer Architektinnen und Architekten (BSA) und der Schweizer Werkbund (SWB). Das Gewerbegebäude wird von der CSS genutzt werden.

Im November 2021 hatte das Bundesgericht die Abbruchbewilligung als einen Zwischenentscheid der Stadt Luzern eingestuft. Und somit würde über einen Abriss erst entschieden, wenn ein Bauprojekt für den Neubau vorläge. Die Rechts- und Planungssicherheit war also nicht gegeben. Die Vereinbarung zwischen der CSS und den Verbänden beendet ein jahrelang währendes Ringen um den Erhalt des Gebäudes. Die CSS sei «zufrieden» mit dem Ergebnis, heisst es weiter.

Heimatschutz: Entscheid «ist zu würdigen»

Mit dem Erweiterungsbau der CSS soll es nun «zügig vorwärtsgehen», so die Versicherungsgesellschaft, ein entsprechender Architekturwettbewerb ist in Vorbereitung. Die CSS sieht eine Haus-in-Haus-Lösung vor, bei der das Gewerbegebäude aus der Epoche des «Neuen Bauens» vom Luzerner Architekten Carl Mossdorf in den möglichst originalen Zustand zurückgebaut werden soll. Insbesondere das äussere Erscheinungsbild soll in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege wiederhergestellt werden. Der Neubau, in dem Arbeitsplätze der CSS untergebracht werden, wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 bezogen – sofern keine Einsprachen gegen das Bauvorhaben eingereicht werden.

Mit viel Aufwand seitens der CSS und der Verbände habe man nun eine gute Lösung gefunden, teilt der Innerschweizer Denkmalschutz (IHS) mit. Dies sei angesichts von rund 20 Jahren Engagement zahlreicher Verbände und zwei Petitionen nicht selbstverständlich. Der Entscheid der CSS, einen «ausserordentlichen Pionierbau der Moderne» zu erhalten, sei zu würdigen. Aus Sicht des IHS könnte die gefundene Lösung zukünftig gar als Musterlösung für weitere Grossprojekte in der Stadt Luzern dienen. (spe)