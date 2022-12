Knutwilerhöhe Massenkarambolage auf der A2: Videoaufnahme zeigt, wie stark die Sonne blendete Mehr als 20 verletzte Personen, mehr als 20 involvierte Autos und eine Autobahn-Sperrung von über sechs Stunden. Zahlen, die aufhorchen lassen. Die Massenkarambolage auf der A2 bewegt. Eine Spurensuche nach dem Grund für den riesigen Unfall.

Es waren Bilder, die man auf Schweizer Strassen nicht jeden Tag sieht. Am Freitagmorgen sind bei einer Massenkarambolage über 20 Autos involviert gewesen. Über 20 Personen wurden beim Unfall auf der Autobahn A2 in der Nähe von Sursee Richtung Luzern verletzt.

Auch über 24 Stunden nach dem Grossereignis sind viele Fragen offen, wie PilatusToday schreibt. Wie konnte es zu diesem Unfall kommen? Wie geht es den verletzten Personen? Wie hoch ist der entstandene Sachschaden – und wer kommt überhaupt dafür aus? Fragen, die nun geklärt werden. Die Luzerner Polizei konnte noch nicht mehr dazu sagen. Der Unfall ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Trotzdem machte bereits am Freitag kurz nach dem Unfall eine Theorie die Runde: Die Sonne steht am Ursprung der Karambolage. So berichteten es Augenzeugen, die am Freitagmorgen auf der Strecke unterwegs waren.

«Man hat nichts gesehen»

Geblendet wurde auch Esmael Adzami. Der Verkaufsmitarbeiter hatte Glück im Unglück. Er entkam dem Crash nur knapp. Es habe wirklich extrem geblendet, erklärt er.

«Man kann es sich so vorstellen, als würde jemand mit der Taschenlampe direkt ins Gesicht zünden.»

Videoaufnahmen, die der Redaktion vorliegen, zeigen ebenfalls, wie stark die Sonne kurz vor dem Crash geblendet hatte.

Und auch Experten schätzen die Möglichkeit, dass ein falsches Fahrmanöver eines geblendeten Fahrers der Grund für das Grossereignis war, als realistisch ein. Wir haben am Samstagmorgen den Selbstversuch gemacht und sind bei ähnlichen Bedingungen die Strecke, ausgerüstet mit Kameras und der nötigen Sicherheit, abgefahren. Die Bilder haben wir gemeinsam mit Willi Wismer, vom Vorstand des Schweizerischen Fahrlehrerverbandes, angeschaut. Seine Einschätzung zur Situation und die eindrücklichen – und erschreckenden – Bilder der Fahrt im Video-Beitrag oben.