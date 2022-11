Bahnhof Luzern Kofler-Nachfolge eröffnet Anfang Dezember Dort, wo das Modegeschäft Kofler einst Kleider verkaufte, werden ab Dezember Lebensmittel angeboten. Die Markthalle setzt ganz auf Regionalität.

Im März 2022 war bekannt geworden, wer für das Modehaus Kofler im Luzerner Bahnhof einen Platz erhält. Nun ist klar, wann genau die Markthalle Luzern den Betrieb aufnimmt: Eröffnet wird Luzerns neueste Einkaufsmöglichkeit am 1. Dezember 2022, wie es in einer Mitteilung der Verantwortlichen heisst. Das Angebot reiche von saisonalem Gemüse und Früchten über Fleisch, Fisch und Käse an der Frischetheke, hin zu frischen Backwaren und haltbaren Spezialitäten.

Das Markthalle Team in den neuen Räumlichkeiten im Bahnhof. Bild: PD

Das Markthalle-Team vereine die Faszination für Kulinarik, sowie den starken Bezug zu Luzern, so Geschäftsführer Tim Hollemann:

«Kundinnen und Kunden können den Markthalle-Köchinnen und -Metzgern vor Ort bei der Arbeit zuschauen. An der Weinwand wird die Kundschaft von Sommeliers beraten.»

Hinter der Markthalle stehen die zwei Luzerner Unternehmer. Tim Holleman setzte mit seinem Pop-up-Store an der Grabenstrasse bereits im Rahmen eines Pop-up-Konzepts auf den Verkauf von regionalen Lebensmitteln. Oliver Hess gründete unter anderem ein Outdoor-Fachgeschäft. (dvm)