Kolumne «Einzelmaske» Das unerhörte Fasnachtsgeständnis: «Ja, ich bin ein Stäge-Opfer!» An der Lozärner Fasnacht gibt es viele tolle Orte, doch am meisten überbordet die Stimmung eben doch bei der Rathaustreppe.

Mein Lieblingsplatz an der Fasnacht ist die Rathaustreppe. Seit 33 Jahren. Wie kann man nur! So unoriginell! Was für ein Landei! Stimmt alles. Aber damit kann ich leben. Als ich 1990 erstmals an der Tagwache war und auf der Stäge landete, hatte ich die Erleuchtung. Wir trugen Strassenkleider, bildeten beim Hopsen zu den Guuggerklängen vor der Treppe einen grossen Kreis, fassten einander an den Schultern, bewegten uns in der Mitte aufeinander zu und voneinander weg. Dieser Tanz ist verschwunden, die Strassenkleider auch. Doch Freundschaften blieben (hola Rebegga!).

Sieht doch irgendwie immer noch gleich aus: Blick auf die feiernde Meute am Schmutzigen Donnerstag vor 30 Jahren. Bild: hor (Luzern, 18. Februar 1993)

Das Tolle an der Stäge ist diese Energie. Jetzt klinge ich etwas esoterisch. Aber es ist so. Zudem ist Stäge nicht einfach Stäge. Habitués platzieren sich auf der Seite Pfistern. So hat man einerseits den Guuggersound im Ohr und kann sich andererseits ob der jungen Menschen amüsieren, die Unter der Egg die Chart-Hits mitgrölen oder auf Braut- respektive Bräutigamschau sind. Ebenfalls wichtig: Das nächste Tee ist so was von in Griffnähe, auch wenn die Preise unverschämt sind. Und dann dieser Ausblick! Vorne die feiernde Meute, hinten dieses Ortsbild von nationaler Bedeutung, wie uns der Bund in Zusammenhang mit dem Theaterneubau in Erinnerung ruft.

Ja, ich bin ein Stäge-Opfer. Manche Fasnächtler trifft man seit vielen Jahren nur hier, ohne Absprache. Wir sind einfach da. Manchmal ist es schon hell, wenn ich mich auf den Heimweg mache. Das mit dem Absprung zur rechten Zeit war noch nie meine Stärke, schon gar nicht an der Fasnacht.