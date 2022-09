Kolumne Kriens vertreibt den Sommer statt den Winter: Ein Konzept mit Zukunft? Schluss mit Hitze und Trockenheit: Angesichts der Klimaerwärmung sind immer mehr Leute froh, wenn der Sommer endlich vorbei ist. Stefan Dähler Drucken Teilen

Der Umzug in Kriens hat gezeigt, dass Fasnacht auch im Sommer möglich ist. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022)

Fasnacht im Sommer? Klingt absurd. Doch am Sonntag vor einer Woche fand in Kriens tatsächlich bei 25 Grad ein grosser Umzug statt; als Ersatz für den coronabedingt abgesagten Fasnachtsumzug. Auch wenn der eine oder die andere unter Kostüm und Grend ziemlich ins Schwitzen kam: Der grosse Publikumsaufmarsch zeigte, dass Guuggenmusig und Glace durchaus zusammen passen.

Dennoch soll es eine einmalige Sache bleiben, wie die Krienser Organisatoren betonten. Davon geht wohl auch das Lozärner Fasnachtskomitee aus. Auf dessen Website sind bereits die Fasnachtsdaten bis 2060 aufgeführt. Schade eigentlich, denn eine Fasnacht im Sommer könnte angesichts der Klimaerwärmung das Konzept der Zukunft sein. Eine landläufig verbreitete Interpretation lautet ja, dass mit der Fasnacht einst der Winter vertrieben werden sollte. Nach dunklen und kalten Monaten waren die Leute heiss auf die warme Jahreszeit. Doch angesichts der zunehmenden Dürre- und Hitzeproblematik macht es immer mehr Sinn, stattdessen den Sommer zu vertreiben.

Der Winter dagegen hat zuletzt stark an Schrecken eingebüsst. Wobei: Falls uns die Energiekrise in den kommenden Monaten mit Wucht trifft, könnte sich das wieder ändern – und der Vertreibung des Winters neue Dringlichkeit verleihen. Es sieht also ganz so aus, als ob wir künftig mit zwei mühsamen Jahreszeiten leben müssen. Ob es deswegen bald neben der fünften eine sechste Jahreszeit braucht?