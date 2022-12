Kolumne Schnee von gestern Sind die Schneiders noch zu stoppen? Der Familienname Schneider ist in der Schweiz weit verbreitet – und nun auch wieder im Bundesrat anzutreffen. Das inspiriert. Hans Graber Drucken Teilen

Dem lieben Gott kann man nicht genug dafür danken, dass man in der Schweiz geboren wurde und hier leben darf. Einer der vielen Vorzüge des Landes: Bei Wechseln in der Regierung darf man zuversichtlich davon ausgehen, dass sich praktisch nichts verändert. Natürlich kann man das auch beklagen, aber tendenziell wendet sich selten etwas zum Besseren. Man muss folglich zufriedensein, wenn es zumindest nicht schlechter wird.

Noch eine schöne Schweizer Eigenheit: Ins höchste politische Amt können Leute gewählt werden, die kurz zuvor kaum jemand gekannt hat. Jüngstes Beispiel ist Elisabeth Baume-Schneider. Sie hat den Vorzug erhalten vor Favoritin Eva Herzog. Auch, weil sie in den Hearings voll sympathisch rübergekommen ist, während Frau Herzog sich schwerer tut, die Mundwinkel hochzuziehen und oft etwas angestrengt wirkt. «Ihr ernster, zuweilen als strafend empfundener Blick war gefürchtet», schrieb «onlinereports.ch». Falls ich jemals hätte Bundesrat werden wollen, wäre ich wohl aus denselben Gründen gescheitert. Ich schaue – was mir auch innerfamiliär vorgehalten wird – zuweilen etwas griesgrämig drein. Vor allem dann, wenn ich überfordert bin und mir den Kopf zerbrechen muss. Also recht häufig. Ich bin eigentlich ganz nett, nur merkt man das leider nicht sofort.

Die neugewählte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider lässt sich in der jurassischen Hauptstadt Delémont feiern. Bild: Anthony Anex/ Keystone (15. Dezember 2022)

Zurück zu Elisabeth Baume-Schneider, nicht zu verwechseln mit Meret Schneider, Ursula Schneider Schüttel und der Elisabeth mit dem wunderbaren Doppelmoppel Schneider-Schneiter. Drei Schneiderinnen, die alle dem Nationalrat angehören und womöglich auch Höheres anpeilen. Zudem hatten wir ja eben erst bereits einen Schneider im Bundesrat. Johann Schneider-Ammann. Nicht unbedingt ein Ausbund an Frohsinn, er konnte aber mit bitterernst vorgetragenen Sprüchen wie «rire c’est bon pour la santé» für etwas Heiterkeit sorgen.

Nichtsdestotrotz gilt es, im Auge zu behalten, dass das Schneiderwesen nicht überhandnimmt in der nationalen Politik. Stimmt, Schneider ist der sechsthäufigste Familienname in der Schweiz. Zählt man die Schnyders hinzu, ist es Platz 5, vor Weber, aber weit hinter Müller und Meier/Meyer, etwas knapper hinter Schmid und Keller. Eine sporadische Vertretung in der Regierung sei den Schneiders also zugestanden. Doch wenn man bedenkt, dass erst ein Mal ein Müller Bundesrat war (Eduard, 1919 im Amt verstorben), ein Meier noch gar nie und auch nur ein Meyer (Albert, 1930–1938), sollten sich die Schneiders etwas zurücknehmen. Vorerst aber, klar, hat Elisabeth Baume-Schneider eine Chance verdient, und wir wollen uns ihren Namen gut merken, gleich wie jene der sechs anderen im Gremium.

Damit ich sie jederzeit aus dem Gedächtnis abrufen kann, habe ich mit vermutlich finsterer Miene an einem Merkspruch herumstudiert. Vorläufiges Endergebnis: «Die Baumschneiderin macht am Herd eine mit Parmelin überbackene Rösti und zum Berset gibt’s Cassislikör aus dem Keller mit Sutterguetzli.» Noch nicht ganz das Gelbe vom Ei, ich weiss. Die Assoziation Parmelin-Parmesan haut noch hin, Berset-Dessert hingegen ist recht gewagt und Sutter-Butter – na ja. Wenn jemand eine bessere Idee hat, sehr gerne!

Vorerst wünsche ich Ihnen von Herzen freudvolle und friedliche Festtage. Wenn’s weiter schneit (schneidert?), gibt’s weisse Weihnachten. Es sieht jedoch höchstens nach Schnee von gestern aus. Immerhin.