Kolumne Stadtentwicklung Hölzern, dick oder grün? Für künftige Aussenwände braucht's flexiblere Gesetze Die Anforderungen an Aussenwände haben stark zugenommen. Doch leider geht dies bei den laufenden Ortsplanungsrevisionen vergessen. Dieter Geissbühler*

Ein Haus mit Holzfassade. Bild: Flavio Fuoli

Vor ein paar Jahren habe ich an gleicher Stelle ein Plädoyer für die «dicke» Wand gehalten und aufgezeigt, dass die Anforderungen an die Aussenwände unserer Gebäude schnell zugenommen haben. Meine Stellungnahme war damals schon eine Reaktion auf die verbreitete Tendenz der Vereinfachung komplexer Phänomene. Dieser Hang, sich immer auf das in der breiten Wahrnehmung sichtbarste Phänomen zu konzentrieren und die Wechselwirkungen weitgehend auszublenden, ist zwar nichts Neues, aber heute könnte das dramatische Folgen haben: Um der Klimaerwärmung mit der gebotenen Effizienz entgegenzuwirken, muss gerade mit der Aussenwand unserer Häuser enorm viel passieren, denn ihr wohnt ein immenses Ressourceneinsparpotenzial inne. Kommt hinzu, dass es uns im Hinblick auf die aktuelle, dramatische Klima-Situation nicht erlaubt ist, massgebende Fehler zu machen. Eine Bau- und Zonenordnung ist in ihrer Anlage einer gewissen Langfristigkeit verschrieben. Umso dringender muss sie Raum für Flexibilität enthalten.

Neue Erkenntnisse haben im Bau grosse Wirkung

Leider berücksichtigen die Revision des Bau- und Zonenreglements (BZO) der Stadt Luzern und die Ortsplanungsrevisionen der umliegenden Gemeinden diese Ausgangslage nicht. Da ist keine Flexibilität spürbar, dank der man in den kommenden Jahren umgehend auf neue Erkenntnisse reagieren könnte. Dies fällt umso mehr ins Gewicht, als das Bauen am Ressourcenverbrauch einen massgebenden Anteil hat. Forschungserkenntnisse können im Bereich Bau jedoch einen effektiven Beitrag liefern.

Die Aussenhaut unserer Gebäude spielt dabei eine zentrale Rolle. Nur wissen wir nicht, wie die beste Lösung genau aussehen wird. Kommt hinzu, dass es wohl nicht den einen Weg geben wird, sondern einige Wege sich schon heute abzeichnen, die durchaus unterschiedliche Konsequenzen haben dürften. Wird es der Leichtbau in Holz sein, mit minimalem Materialverbrauch und damit auch mit einer schlanken Aussenwand? Oder doch eher die dicke Wand, die mit ihrer Trägheit den Ausgleich zwischen Wärmeverlust und Überwärmung puffern kann? Allenfalls gar die begrünte Fassade, die auch noch einen Beitrag zur Biodiversität leistet?

Dynamik statt Hektik

Es liegt an uns Baufachleuten, hier die gangbaren Wege auszuloten, aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Entscheidender aber für die Wirksamkeit respektive die möglichst umgehende Wirkung ist, dass dabei die rechtlichen Grundlagen eine möglichst hohe Flexibilität erhalten und gleichzeitig die umfassende Abwägung nicht vernachlässigt wird.

Ein Widerspruch? Vielleicht, aber trotzdem eine ganz dringende Aufgabe, der wir uns annehmen müssen. So dringend, dass wir hier in der Stadt Luzern zum Beispiel, auch wenn das in den traditionellen Verfahrensabläufen zur Unzeit kommt, in Bezug auf die BZO-Revision einen Nothalt einschalten müssten. Die künftige BZO muss diese Flexibilität aufweisen, um nicht durch Notrecht übersteuert zu werden – die Stimmen sind ja schon gut hörbar. All das ist im Übrigen nur ein Beispiel, wenn auch ein ziemlich relevantes, das aufzeigt, welche Dynamik uns in den nächsten Jahren erwartet. Und es ist wichtig, dass diese Dynamik nicht in Hektik umschlägt oder aber in eine politische geprägte Polemik, denn das hilft uns in Bezug auf die gravierenden Herausforderungen schon gerade gar nicht.