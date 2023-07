Kolumne «Stadtwärts» Die Ladenkette «coming soon» flutet Luzern Immer wieder verklebte Fenster und immer wieder in grossen Lettern die gleichen zwei Wörter. Kommt eine neue Kette nach Luzern? Sandra Monika Ziegler Drucken Teilen

Beim Flanieren durch die Stadt Luzern fallen immer wieder verklebte Schaufenster auf, die mit den magischen Worten «coming soon» eine Neueröffnung ankünden. Eine Schelmin, die denkt, es sei eine neue Fast-Food-, Mode- oder Sonstwas-Kette, die künftig die Stadt Luzern flutet. Nein, hier steckt hinter jeder Folie ein anderes Geschäft. Dabei gibt es tatsächlich ein Modelabel «coming soon». Der japanische Modemacher und Avantgardist Yohji Yamamoto lancierte damit angeblich eine «super casual» und erschwingliche Kollektion.

An der Haldenstrasse wurde während Wochen ein Geschäft mit Bowls und Smoothies im bunten Riesenpappbecher angekündigt. Mittlerweile ist es eröffnet und der Blick ist frei auf eine Theke: Das «Oakberry», eine Gastrokette, verspricht gesunden Fast Food. Wenige Schritte weiter, an der St. Leodegarstrasse, prangt das Versprechen auf schwarzer Folie aber seit etlichen Monaten. Auf Nachfrage wird gesagt, es habe Verzögerungen aller Art gegeben, so beim Ausbau, bei Lieferungen und natürlich bei Fachkräften – in ein, zwei Monaten sei es dann soweit.

Das Wort «soon», das eigentlich bald bedeutet, wird immer öfters arg strapaziert, manchmal gar für Monate. Wenn da nur eine Lücke für den Durchblick wäre, dann könnte die Neugier gestillt und die Erwartung gedämpft werden. Denn ist die Folie dann mal ganz weg, gibt es selten den Wow-Effekt.

Kleberei an der Hirschmattstrasse in der Luzerner Neustadt. Bild: sam

In der Neustadt an der Hirschmattstrasse wird auch verklebt. Hier jedoch beinahe schon sympathisch. Ich tippe auf einen Dalmatinershop. So zumindest interpretiere ich die weisse Folie mit den schwarzen Punkten. Und beim Blick nach oben spricht ein Schild mit Hundekopf eindeutig für meine These. Wir werden sehen, was dort eröffnet wird, diese Kleberei regt wenigstens die Fantasie an.