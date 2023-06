Kolumne «Stadtwärts» Glück im Unglück: Wie der Metzger im Baumarkt zum Retter wird Ein kleiner Schreckmoment: Vor der Kasse und kein Geld dabei. Wie kann das gut gehen? Sandra Monika Ziegler Drucken Teilen

Sommer und Sonne: Da sind nicht nur Kehlen trocken, sondern auch Fauna und Flora. Den erfrischenden Sprühregen in frühen Morgenstunden danken Blüten, Blätter und Knospen mit himmelwärts strebender Haltung. Bis zu dem besagten Mittwoch. Denn mit Giesskanne ist gewissen Beeten nicht beizukommen, da braucht es Schlauch und Aufsatz.

Schlauch ausgelegt und Wasser aufgedreht, doch das Wasser sucht sich den Weg, nur nicht durch den Aufsatz, denn der ist kaputt. Ersatz muss her, Sandra darf in den Baumarkt. Und da mich mein Weg eh nach Malters führt, und ein bekannter Baumarkt direkt an der Strecke liegt, geht alles in einem Aufwisch, wie praktisch.

Damit nichts schief geht und der neue Aufsatz auf den alten Schlauch auch passt, pack ich den gleich in den Rucksack. Hier eine kleine Anmerkung: solch Baumärkte sind für mich das reinste Shoppingparadies. Zufrieden finde ich ohne Betreuung das gesuchte Teil und stell mich stolz an die Kasse. Damit die Schlange nicht länger wird, greif ich nach dem Portemonnaie, um ein 20er-Nötli zu erhaschen. Doch das geht schief.

Zuerst langsam gezielt, dann immer unkoordinierter wühle ich im Rucksack und als ich kurz davor bin gleich den ganzen Inhalt auf den Boden zu kippen, ertönt eine Stimme hinter mir: «Hallo Sandra, wie geht's?» Ich dreh mich um, erblicke Kuno und sage: «Eigentlich gut, nur jetzt gerade nicht.» Der Stadtmetzger erkennt die Situation und sagt, «kein Problem, ich zahle und du bringst es nächstes Mal vorbei». Gesagt, getan, und bei der Gelegenheit gleich hausgemachte Würste gekauft. Besser geht nicht.