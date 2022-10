Kolumne Stadtwärts Hängt die Europafahne wieder ans Stadthaus! Der Krieg hat auch Folgen für die Beflaggung in Luzern: Statt der Europafahne hängt jetzt die ukrainische Flagge am Stadthaus. Dabei hätten beide einen würdigen Platz verdient. Robert Knobel Drucken Teilen

14 Jahre nachdem der Versuch der SVP gescheitert war, die Europaflagge vom Luzerner Stadthaus zu entfernen, ist der Wunsch der Partei doch noch wahr geworden: Ende Februar 2022 liess die Stadt die Fahne herunter holen. Der Grund: Sie musste einer anderen, ebenfalls blau-gelben Fahne, Platz machen – der ukrainischen.

Die ukrainische Flagge hängt seit Februar am Luzerner Stadthaus. Bild: LZ

Es ist natürlich richtig, dass Luzern, wie andere Städte auch, ihrer Solidarität mit der Ukraine mittels Beflaggung Ausdruck verleiht. Einen triftigen Grund, dafür die Europafahne zu opfern, gibt es allerdings nicht. Im Gegenteil: Gerade die Ereignisse seit dem 24. Februar zeigen, wie wichtig ein geeintes Europa heute ist – auch für das Nicht-EU-Mitglied Schweiz. Nur gemeinsam können die gewaltigen Herausforderungen gemeistert und die Demokratie verteidigt werden.

Weshalb also wurde die Europafahne am Stadthaus entfernt? Dafür gibt es aus Sicht der Stadt zunächst einmal praktische Gründe. An der Hauptfassade des Stadthauses gibt es genau drei Fahnenstangen. Zwei davon sind für die Schweizer und Luzerner Fahne reserviert. Vernünftigerweise wollte man diese nicht für die Ukraine-Fahne opfern. Blieb also nur noch die Europafahne zuoberst am Giebel.

Wobei: Eigentlich gäbe es auf dem Vorplatz des Stadthauses noch eine leere Fahnenstange. Dort, wo die Flaggen von Luzerns Partnerstädten wehen, ist seit 2018 ein Platz frei, nachdem die Partnerschaft mit der polnischen Stadt Cieszyn aufgekündigt worden ist. Allerdings: Hätte man die ukrainische Fahne dort aufgehängt, wäre dies wohl als kleinlich empfunden worden. Luzern wollte ja schliesslich ein selbstbewusstes Statement gegen den Krieg abgeben. Dazu eignet sich eine Flagge zuoberst am Stadthaus besser als eine halb von einem Baum überwucherte Fahnenstange.

So sah das Luzerner Stadthaus bis im Februar 2022 aus: Die Europafahne zuoberst, dazu die Schweizer und Luzerner Fahne – und auf dem Vorplatz die Flaggen der Partnerstädte. Bild: Pius Amrein

Wie auch immer: Luzern hatte schon anspruchsvollere Aufgaben zu lösen als diese Fahnenfrage. Es ist höchste Zeit, dass der Stadtrat die Sternchen-Flagge wieder aus der Kiste holt und einen würdigen Platz dafür findet. Am Stadthaus oder anderswo.