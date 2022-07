Kolumne «Stadtwärts» Hilft die Digitalisierung, den Sinn des Lebens zu finden? Die moderne Technik sollte eigentlich den Alltag erleichtern, damit man mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge hat. Doch in der Praxis hat das so seine Tücken. Stefan Dähler Drucken Teilen

Digitalisierung soll die Mitarbeitenden «entlasten, damit für sie mehr Zeit für das Kerngeschäft bleibt». Diesen Grundsatz äusserte der Leiter der Stadtluzerner Digital-Abteilung kürzlich in unserer Zeitung. Es wäre schön, wenn das auch generell für den Alltag der Menschen gelten würde. Wobei sich dann die Frage stellte, was denn das «Kerngeschäft» der Menschen ist.

Aber zurück zum ersten Gedanken: Entlastet die Digitalisierung uns im Alltag? Klar, es ist viel einfacher geworden, sich an einem fremden Ort zu orientieren oder mit anderen Menschen in Kontakt zu treten (wobei man sich wiederum fragen kann, ob das eine Entlastung darstellt). Andererseits haben sich wohl die meisten von uns schon unzählige Male über elektronische Geräte, die gerade nicht so wollen, wie wir wollen, aufgeregt – und deswegen Unmengen an Zeit «verlöffelt».

Die Idee wäre wohl, dass man zuerst Zeit investiert, um danach umso mehr einsparen zu können. Wobei ich mir im Voraus nicht sicher bin, ob sich das unter dem Strich lohnt. Neuestes Beispiel: Dieser Tage flattern zahlreiche Aufforderungen ins Haus, man soll doch bitte den entsprechenden E-Banking-Auftrag abändern, weil künftig nur noch «QR-Rechnungen» akzeptiert würden. Ein Zusatzaufwand, der mir persönlich keinen Nutzen bringt, Rechnungen zahle ich noch «altmodisch» zu Hause am Computer. Aber vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen und E-Banking auf dem Smartphone einrichten? Doch das hätte zuerst weiteren Zusatzaufwand zur Folge. Ausserdem finde ich die Vorstellung, unterwegs in der Freizeit Rechnungen via Handy zu begleichen, nicht besonders prickelnd.

Wer will, kann auch an einem Konzert schnell mit dem Handy Rechnungen begleichen, statt nur die Bühne zu filmen. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Vorerst bleibe ich noch beim altmodischen Verfahren und erfahre keine zusätzliche Erleichterung im Alltag. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so. Denn die Suche nach dem «Kerngeschäft» des Lebens kann ja auch ganz anstrengend sein.