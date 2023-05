Kolumne «Stadtwärts» Auf die Staubsauger-Freuden kommt’s im Leben an Kürzlich hat unser Autor gemerkt, dass er definitiv in der Generation Ü30 angekommen ist. Simon Mathis Drucken Teilen

Kürzlich bin ich 33 Jahre alt geworden. 33. Eine schöne Zahl. Früher hätte sie mich beunruhigt – mittlerweile bin ich aber zur Einsicht gelangt, dass die 30er gar nicht mal so übel sind. In dieser Lebensphase sei man fast so etwas wie erwachsen, habe ich mir sagen lassen.

Dass ich nun definitiv zur Generation Ü30 gehöre, merkte ich unlängst noch an etwas anderem: Fast schon euphorisch freute ich mich über den Kauf eines neuen, kabellosen Akku-Staubsaugers. Zu lange war ich an einen klassischen Staubsauger mit Kabel gebunden – über das ich auch regelmässig stolperte.

Mit solch einem Steinzeit-Modell muss unser Autor nun nicht mehr staubsaugen. Bild: Archiv LZ

Da ich bei der Heimlieferung nicht zugegen war, musste ich das ersehnte Paket bei der Hauptpost am Bahnhof abholen. Der Transport per Bus nach Hause gestaltete sich etwas umständlich. Ausgerechnet als ich aussteigen wollte, kam es zur Ticketkontrolle. Das Paket senkrecht haltend kramte ich mein Portemonnaie hervor – ein Jonglierakt, den der Kontrolleur mit einem Lächeln zur Kenntnis nahm.

Zu meiner Überraschung klopfte er an das Paket. «So einen hab ich auch», sagte er. «Das Teil ist super!» Weiter fachsimpeln konnten wir leider nicht, da der Bus sofort weiterfuhr. Beschwingt stolzierte ich mit meinem Päckchen weiter. Zum Glück habe ich auch als Erwachsener die kindliche Freude nicht verlernt.