Kolumne «Stadtwärts» Ruhe findet man auch an unerwarteten Orten Abschalten tut gut. Manchmal kommt der Moment der Entspannung sogar unverhofft. Gianni Walther

Ist es nicht schön, wenn man einige Momente für sich selbst hat und ganz alleine die Ruhe geniessen kann? Klar: Zu Hause kann man sich einigeln und sich voll und ganz der friedlichen Geräuschlosigkeit hingeben. Manchmal könnte man solch freudige Momente auch im öffentlichen Raum gut gebrauchen, um die Seele baumeln zu lassen – etwa, wenn man auf einer Parkbank sitzt. Auch wenn es nur für wenige Minuten ist: Eine solche Seelenmassage tut doch immer wieder mal gut, ehe man etwa durch einen Laubbläser aus der geruhsamen Stille gerissen wird.

Neulich fand ich die Ruhe nicht auf einem Bänkli. Ein solch ruhiger Glücksmoment wurde mir im öffentlichen Verkehr zuteil. Nach einem Ausflug aufs Land betrat ich auf dem Rückweg in Sursee den Schnellzug in Richtung Luzern. Um genau zu sein: Ein Fernverkehrs-Doppelstockzug, in dem Hunderte Personen Platz nehmen können. Hunderte, oder noch mehr! An einem solchen Ort Ruhe zu finden, das scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Und doch passierte es. In einem Waggon war der untere Stock völlig leer. Etwas verdutzt liess ich mich in einem Abteil nieder und konnte mein Glück kaum fassen.

Nach kurzem Frohlocken meinerseits betrat ein jedoch junger Herr den Wagen und setzte sich etwas entfernt von mir in einem Abteil hin. Vorbei war es also mit der Ruhe. Nun gut, ich hatte sowieso nicht damit gerechnet. Und schliesslich war ich entsprechend vorbereitet auf angeregte Diskussionen oder lauthals geführte Telefonate. Also Kopfhörer auf, Musik an, ich war gefühlt wieder alleine in meinem Moment der Entspannung. Aber auch dieses Mal nur kurz, denn die nächste Ablenkung folgte sogleich: Zwischen den Kopfstützen hindurch sah ich bald den Hals einer Akustikgitarre, der langsam hin und her wippte. Der junge Herr hatte angefangen zu musizieren. Ich legte die Kopfhörer ab und lauschte unbemerkt den sanften Klängen.

Ich besuche sehr gerne Konzerte. Bei einer Live-Performance kann eine intime Beziehung zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und dem Publikum entstehen, die man bei der Musik ab Konserve nicht hat. Noch viel intimer und seltener aber ist es, wenn jemand ganz auf sein Instrument fokussiert und in sich gekehrt ist. Da erlebt man eine Beziehung zwischen Mensch und Instrument, zu der man sonst kaum einen Zugang erhält. Die restliche Zugfahrt war zwar nicht mehr ruhig, aber ein wahrlich seltener Moment der Ruhe. Merci!