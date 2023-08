Kolumne «Stadtwärts» Invasion der Herren Mathis Der Nachname Mathis befindet sich offenbar auch in Luzern auf dem Vormarsch. Simon Mathis Drucken Teilen

Unterm Strich kann ich mit meinem Nachnamen sehr zufrieden sein: Er geht zweisilbig gut von der Zunge, ist akustisch einwandfrei verständlich und nicht allzu kompliziert zu schreiben. Ein Problem entsteht höchstens dadurch, dass «Mathis» auch ein Vorname sein kann. So werde ich in E-Mails regelmässig mit «Herr Simon» angesprochen, was allerdings kein Beinbruch ist.

Eingequetscht zwischen zwei M. Mathis: Unser Autor Simon Mathis. Bild: sma

Ein zweiter Nachteil wurde mir erst diese Woche bewusst, als ich erstmals seit langem auf die Türklingel meines Wohnblocks schaute. Mein Namensschildchen «S. Mathis» war plötzlich eingequetscht zwischen zwei Tafeln, auf denen «M. Mathis» steht. Ich staunte. Das Nidwaldner Geschlecht Mathis befindet sich also auch in Luzern auf dem Vormarsch. Offenbar ist es zum Allerweltsnamen geworden, was unliebsamen Verwechslungen Vorschub leistet.

Die Pöstlerinnen und Pöstler sind jedenfalls nicht zu beneiden. Sie sind sicher dankbar dafür, dass ich nicht Michael, Martin oder Markus heisse.