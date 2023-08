Kolumne Stadtwärts Sternenhimmel – oooh Auch wenn das Leben in der Stadt gegenüber jenem auf dem Land so manchen Vorteil bietet, vermisst die Autorin eine Sache besonders. Sandra Peter Drucken Teilen

Als ich vor ein paar Jahren dem Beruf und der Liebe wegen vom Dorf in die Stadt Luzern gezogen bin, war mir bewusst, dass mir ein paar Sachen fehlen werden. Beispielsweise die räumliche Nähe zu Freunden und Familie oder die kurzen Wege in die teils unberührte Natur und Wintersportgebiete. Damit habe ich mich arrangiert, zumal ich immer noch nicht allzu weit vom Ort entfernt wohne, an dem ich aufgewachsen bin.

Dafür geniesse ich es jetzt, zu Fuss zur Arbeit zu gehen, viele Cafés und auch Buchläden in der Nähe zu finden. Oder den Luxus, bequem beim Lieferdienst zu bestellen, weil ich es nach einem langen Tag wieder mal in keinen Lebensmittelladen geschafft habe und ich mich an meinen freien Tagen äusserst ungern ins Getümmel in den Läden stürze.

Und auf den Dorftratsch, die teilweise persönliche Grenzen überschreitende soziale Kontrolle sowie die seit meiner Kindheit ewig gleichen Sprüche kann ich gut verzichten. Auch wenn Dorforiginale mindestens so viel eigentümlichen Charme versprühen wie jene in der Stadt und ich diese Menschen äusserst interessant finde.

Einen betrüblichen Umstand, den ich im Vorfeld unterschätzt hatte, gibt es aber doch. Ich sehe in der Stadt den Sternenhimmel kaum. Ich vermisse es, in den Nachthimmel mit funkelnden, natürlichen Lichtlein zu blicken. Selbst wenn ich mich spätnachts oder frühmorgens auf den Weg nachhause mache oder auf der Terrasse sitze, leuchten Strassenbeleuchtungen oder Reklameschilder heller.

Vielleicht gäbe es auch in der Stadt ein paar Plätzchen, die dunkel genug sind, um den Sternenhimmel zu betrachten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich dort alleine verweilen will. Und mit Schlaf- und Biwaksack wird man auch nicht überall geduldet - der Dreilindenpark beispielsweise schliesst nachts seine Tore.