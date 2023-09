Kolumne «Stadtwärts» «Üsi Stadt» oder eben doch «eusi Stadt»? Mal sagen die Stadtluzerner «üsi», mal «eusi». Sogar eine bekannte Bäckerei ist unentschlossen. Roman Hodel Drucken Teilen

Ein lieber Mensch fragte mich kürzlich, ob ich in der Stadtwärts-Kolumne nicht mal etwas Ernsthaftes, Vernünftiges zur Sprache bringen könne – so wie mitunter meine Redaktionsgspänli. Also gut. Es geht also um den FCL, respektive dessen Fans. Was mich schon seit längerem beschäftigt... wenn die Kurve jeweils von der schönsten Stadt am See singt, dann heisst es am Schluss: «Blau ond wiiss, ja das send eusi Farbe».

«Eusi?» Sagt man im Luzernischen nicht «üsi»? Nach ein paar Whatsapp zeigt sich, dass dies nicht eindeutig ist. Eine gute Freundin aus Kriens ist auf Anfrage «eidütig» Team «üsi». Ein Perler und Trienger schreiben mir, dass auch sie «üsi» gebrauchen. Dazu passt: Die Emmer werben für ihr Mooshüsli ja mit «üsi Badi». In Soorsi sagt man derweil dem Vernehmen nach beides. Und ja, warum nicht noch die Eltern fragen? Sie stammen aus dem Seetal, Hitzkirchertal um genau zu sein, und tendieren zu «eusi».

Bild: hor

Nun mag die Geografie eine Rolle spielen, Doch sogar eine bekannte Luzerner Bäckerei ist unentschlossen. Auf ihren Säckli steht geschrieben: «Eusi Stadt, euses Brot», Vor dem selben Laden hängen aber auch Plakate mit dem Foto eines Schoggi-Maisbrötlis, dazu der Spruch: «üse chli Star!»

Bild: zvg

Euses Brot, eusi Farbe. Wenn ich das nächste Mal in der Swissporarena in der Kurve lande, singe ich «üsi Farbe», Ehrenwort. Und Sie dürfen mir in der Zwischenzeit gerne mailen, welche Variante bei Ihnen Number one ist.