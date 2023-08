Kolumne «Stadtwärts» Liebe Grüsse aus der Vergangenheit Eine Postkarte ist mit einem halben Jahr Verspätung beim Autor eingetroffen. Wo hat sie so lange gesteckt? Stefan Dähler Drucken Teilen

Wenn Sie diese Zeilen lesen, dann... hui, das klingt wie in einem dramatischen Film, wenn aus einem bedeutenden Brief vorgelesen wird. In diesem Fall ist es weniger gewichtig. Ich habe diese turnusgemäss erscheinende Kolumne vor über einer Woche vorgeschrieben, weil der Erscheinungstag, an dem ich eingeteilt worden bin, auf meine Ferien fällt. Um den Satz zu vollenden: Wenn sie diese Zeilen lesen, dann bin ich in den Ferien.

Ich grüsse Sie hiermit aus der Vergangenheit. Auch das klingt ziemlich speziell. Ist es aber wiederum nicht. Schliesslich ist jeder Brief, jedes E-Mail, jede Nachricht zum Zeitpunkt des Lesens in der Vergangenheit verfasst worden.

Manchmal liegt diese Vergangenheit aber weiter zurück. So habe ich kürzlich eine Postkarte erhalten, die rund sechs Monate zuvor verfasst worden war – ein Feriengruss einer befreundeten Familie, die damals in Italien weilte.

Postkarten können ganz schön lang unterwegs sein. Bild: std